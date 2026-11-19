Mandalinayı bir de böyle deneyin! Gören tarifini istiyor
Kış günlerinde çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasına girmeye aday mandalinalı kek, hem görüntüsü hem de nefis aromasıyla sofralara renk katıyor. Üstelik evde kolayca bulunan malzemelerle kısa sürede hazırlanabilir. Peki, mandalinalı kek nasıl yapılır? İşte dilim dilim yemek isteyeceğiniz mandalinalı kekin malzemeleri ve adım adım yapılışı…
Mynet /
19.11.2026 16:54
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Mandalinanın hafif ekşimsi tadı ve mis kokusuyla hazırlanan bu pratik tarif, yumuşacık dokusuyla damaklarda iz bırakıyor.
Dilimleyerek servis edebileceğiniz mandalinalı kek, meyveli ve yumuşacık dokusuyla çay ve kahve saatlerine eşlik etmeye hazır.
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