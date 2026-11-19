MAYASIZ TAVA EKMEĞİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı un (yaklaşık 240 gram)

1 su bardağı yoğurt (yaklaşık 200 gram)

1 paket kabartma tozu (10 gram)

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için (isteğe bağlı):

1 yemek kaşığı tereyağı

MAYASIZ TAVA EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Derin bir karıştırma kabına yoğurt, zeytinyağı ve tuzu alın. Malzemeleri karıştırdıktan sonra un ve kabartma tozunu ekleyin. Ele hafifçe yapışabilen, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamur çok yapışkansa azar azar un ilave edebilirsiniz.

Hazırladığınız hamurun üzerini kapatarak yaklaşık 10 dakika dinlendirin. Bu işlem hamurun daha kolay açılmasını sağlayacaktır.

Hamuru 6 eşit parçaya bölün. Her parçayı hafifçe unlanmış tezgahta yaklaşık yarım santimetre kalınlığında, yuvarlak şekilde açın.

Yapışmaz tabanlı bir tavayı orta-kısık ateşte ısıtın. Hazırladığınız hamurları yağ eklemeden tavaya yerleştirin. Her iki yüzünü yaklaşık 2-3 dakika, üzerlerinde altın sarısı lekeler oluşana ve içleri pişene kadar çevirerek pişirin. Ekmeklerin kalınlığına göre pişirme süresi değişebilir.

Pişen ekmekleri temiz bir mutfak bezinin arasına alın. Böylece nemlerini koruyarak daha yumuşak kalmalarını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz üzerlerine sıcakken az miktarda tereyağı sürebilirsiniz.