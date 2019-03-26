Ailelerini şakalarına alet eden Twitter mizahçılarının en eğlenceli 15 paylaşımı

1- KİMİN ANNESİ BUNU YAPMIYOR Kİ...
arkadaşım bize gelir— şahsi (@kralchar) 18 Mart 2019
annem : hoşgeldin kızım sen de sabah yatağını dağınık bırakıyo musun
ark: ne
ben: ne
annem : annene de hep yardım ediyosun dimi
2- BÜYÜDÜĞÜNDE ADALET DAĞITACAK SÜLEYMAN
arkadaşım bize gelir— şahsi (@kralchar) 18 Mart 2019
annem : hoşgeldin kızım sen de sabah yatağını dağınık bırakıyo musun
ark: ne
ben: ne
annem : annene de hep yardım ediyosun dimi
3- SADECE ABİLER DEĞİL ABLALAR DA UÇAN TEKME ATAR
Abim bana uçan tekme atar— Sefaydı Galiba (@sefaagumusss) 15 Mart 2019
9 kırık, 3 çizik, 4 yerde çatlak
Abim: sen de vur bir kere ödeşelim bir şey olmadı zaten anneme söyleme sakın tamam mı canım kardeşim
4- BEBEKLERDE DEFAULT ÖZELLİK O
oğlumun sırtında park sensörü var galiba yatağına koyarken 20 cm kala ötmeye başlıyo— husqi (@husqiii) 13 Mart 2019
5- BUNUN BİR DE YOĞURT VERSİYONU VAR
hadi beyaz peyniri direk kalıbından çatalla yiyosun buna göz yumuyorum da bitmiş peynir kutusunu neden dolaba geri koyarsın be.. tc erkekleri artık yormayın be..— saypır evli user (@saypirvumin) 21 Mart 2019
6- DEDE GİBİ DEDE
Annem pazartesi çine gidiyo dedem hemen endişelendi tek basina oralarda napacaksin ya bi sey olursa basina bi sey gelirse diye annem ben kizimi 17 yasindayken baska bi yere yolladim 3 yildir orada yalniz yasiyo dedi dedem diyo ki o senin kızın beni alakadar etmez..— Extremely Mel (@melamenos) 22 Mart 2019
7- 'AYNI BEN' DİYEN SESLERİ DUYAR GİBİYİZ
bebeği uyutup uzanmışımdır, 5 dakika sonra bebek ağlamaya başlamıştır https://t.co/QQCZ1A0WYS— aynen (@anareobee) 21 Mart 2019
8- NÜKLEER FÜZE DENEMESİ
annem: kardesine iyi bak sana emanet— hayri potur (@lisanslibuyucu) 22 Mart 2019
5 dk sonra ben: pic.twitter.com/Nvg0CYvecI
9- BABALAR... BABALARIMIZ...
Me: baba param bitti para gönderir misin— osman (@yasatirim) 22 Mart 2019
Babam: https://t.co/GT0AaNPRcA
10- İSTEDİĞİN KADAR YAŞ AL O NEVRESİMLE OLMAZ...
Annem: elif artık evlenecek yaşa geldin— Elif (@DarbanvilleL) 22 Mart 2019
Babam: yetişkin bir bireysin sen artık kızım
Arkadaşlarım: kanki sen çok olgunsun
Nevresim takımım: pic.twitter.com/sqDuwbF2Tw
11- BABANIN GÜLÜŞÜ :)
Babama bak sanki bugünü bekliyordu pic.twitter.com/Cm1SsphIz9— Mustafa Yalçın (@yalcnhiphop) 19 Mart 2019
12- DAYI BURADAN YÜRÜR
Dayımı gezdiriyorum pic.twitter.com/XJUhrbczoL— gaucho (@hespsaaa) 19 Mart 2019
13- YİNE BİR BABA KANDIRILIYOR...
Sigara içtiğim anlaşılmasın diye izmaritleri balkondaki saksıya gömüyorum. Babam da gidip her gün suluyor. Ha gayret baba biraz daha uğraşırsan saksı sigara açacak beni de bu masraftan kurtaracaksın— Marxist Pelinsu (@kezbanmanifesto) 22 Mart 2019
14- ARTIK BUNU YAPMAYANA ÇOCUK DEMİYORUZ
Kardeşim annemden kendisini story atmış shdhdhfjfjfjfj pic.twitter.com/EQIxlVg2KQ— Extremely Mel (@melamenos) 16 Mart 2019
15- BABALARI ÜZMEYİN
Babam az önce twitter açma girişiminde bulundu 25 yaşından büyükleri almıyorlar dedim morali bozuk oturuyor— Berkisviçre Interior (@berkisvicreint) 16 Mart 2019
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