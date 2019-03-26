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Ailelerini şakalarına alet eden Twitter mizahçılarının en eğlenceli 15 paylaşımı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 26.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

Twitter'ın mizahçıları, bu hafta da aile üyelerini esprilerine alet ederek hepimizi güldürmeyi başardı.

Ailelerini şakalarına alet eden Twitter mizahçılarının en eğlenceli 15 paylaşımı

1- KİMİN ANNESİ BUNU YAPMIYOR Kİ...

2- BÜYÜDÜĞÜNDE ADALET DAĞITACAK SÜLEYMAN

3- SADECE ABİLER DEĞİL ABLALAR DA UÇAN TEKME ATAR

4- BEBEKLERDE DEFAULT ÖZELLİK O

5- BUNUN BİR DE YOĞURT VERSİYONU VAR

6- DEDE GİBİ DEDE

7- 'AYNI BEN' DİYEN SESLERİ DUYAR GİBİYİZ

8- NÜKLEER FÜZE DENEMESİ

9- BABALAR... BABALARIMIZ...

10- İSTEDİĞİN KADAR YAŞ AL O NEVRESİMLE OLMAZ...

11- BABANIN GÜLÜŞÜ :)

12- DAYI BURADAN YÜRÜR

13- YİNE BİR BABA KANDIRILIYOR...

14- ARTIK BUNU YAPMAYANA ÇOCUK DEMİYORUZ

15- BABALARI ÜZMEYİN


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Anahtar Kelimeler:
Twitter Komik

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