Ailelerini şakalarına alet eden Twitter mizahçılarının en eğlenceli 15 paylaşımı

1- KİMİN ANNESİ BUNU YAPMIYOR Kİ...

arkadaşım bize gelir



annem : hoşgeldin kızım sen de sabah yatağını dağınık bırakıyo musun



ark: ne

ben: ne



annem : annene de hep yardım ediyosun dimi — şahsi (@kralchar) 18 Mart 2019

2- BÜYÜDÜĞÜNDE ADALET DAĞITACAK SÜLEYMAN

arkadaşım bize gelir



annem : hoşgeldin kızım sen de sabah yatağını dağınık bırakıyo musun



ark: ne

ben: ne



annem : annene de hep yardım ediyosun dimi — şahsi (@kralchar) 18 Mart 2019

3- SADECE ABİLER DEĞİL ABLALAR DA UÇAN TEKME ATAR

Abim bana uçan tekme atar



9 kırık, 3 çizik, 4 yerde çatlak



Abim: sen de vur bir kere ödeşelim bir şey olmadı zaten anneme söyleme sakın tamam mı canım kardeşim — Sefaydı Galiba (@sefaagumusss) 15 Mart 2019

4- BEBEKLERDE DEFAULT ÖZELLİK O

oğlumun sırtında park sensörü var galiba yatağına koyarken 20 cm kala ötmeye başlıyo — husqi (@husqiii) 13 Mart 2019

5- BUNUN BİR DE YOĞURT VERSİYONU VAR

hadi beyaz peyniri direk kalıbından çatalla yiyosun buna göz yumuyorum da bitmiş peynir kutusunu neden dolaba geri koyarsın be.. tc erkekleri artık yormayın be.. — saypır evli user (@saypirvumin) 21 Mart 2019

6- DEDE GİBİ DEDE

Annem pazartesi çine gidiyo dedem hemen endişelendi tek basina oralarda napacaksin ya bi sey olursa basina bi sey gelirse diye annem ben kizimi 17 yasindayken baska bi yere yolladim 3 yildir orada yalniz yasiyo dedi dedem diyo ki o senin kızın beni alakadar etmez.. — Extremely Mel (@melamenos) 22 Mart 2019

7- 'AYNI BEN' DİYEN SESLERİ DUYAR GİBİYİZ

bebeği uyutup uzanmışımdır, 5 dakika sonra bebek ağlamaya başlamıştır https://t.co/QQCZ1A0WYS — aynen (@anareobee) 21 Mart 2019

8- NÜKLEER FÜZE DENEMESİ

annem: kardesine iyi bak sana emanet



5 dk sonra ben: pic.twitter.com/Nvg0CYvecI — hayri potur (@lisanslibuyucu) 22 Mart 2019

9- BABALAR... BABALARIMIZ...

Me: baba param bitti para gönderir misin

Babam: https://t.co/GT0AaNPRcA — osman (@yasatirim) 22 Mart 2019

10- İSTEDİĞİN KADAR YAŞ AL O NEVRESİMLE OLMAZ...

Annem: elif artık evlenecek yaşa geldin

Babam: yetişkin bir bireysin sen artık kızım

Arkadaşlarım: kanki sen çok olgunsun



Nevresim takımım: pic.twitter.com/sqDuwbF2Tw — Elif (@DarbanvilleL) 22 Mart 2019

11- BABANIN GÜLÜŞÜ :)

Babama bak sanki bugünü bekliyordu pic.twitter.com/Cm1SsphIz9 — Mustafa Yalçın (@yalcnhiphop) 19 Mart 2019

12- DAYI BURADAN YÜRÜR

13- YİNE BİR BABA KANDIRILIYOR...

Sigara içtiğim anlaşılmasın diye izmaritleri balkondaki saksıya gömüyorum. Babam da gidip her gün suluyor. Ha gayret baba biraz daha uğraşırsan saksı sigara açacak beni de bu masraftan kurtaracaksın — Marxist Pelinsu (@kezbanmanifesto) 22 Mart 2019

14- ARTIK BUNU YAPMAYANA ÇOCUK DEMİYORUZ

Kardeşim annemden kendisini story atmış shdhdhfjfjfjfj pic.twitter.com/EQIxlVg2KQ — Extremely Mel (@melamenos) 16 Mart 2019

15- BABALARI ÜZMEYİN

Babam az önce twitter açma girişiminde bulundu 25 yaşından büyükleri almıyorlar dedim morali bozuk oturuyor — Berkisviçre Interior (@berkisvicreint) 16 Mart 2019



