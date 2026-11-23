Devlet şirketi tarafından gerçekleştirilen rekor denemesinde, toplam 696 boş CR13/14 tipi cevher vagonu kullanıldı. Trende Class 15E elektrikli ve Class 43D dizel-elektrikli lokomotifler, tren boyunca farklı noktalara yerleştirildi.

Bu devasa trenin güvenli şekilde hareket etmesini sağlamak ve uzun trenlerde ortaya çıkan çekme-itme kuvvetlerini kontrol altında tutmak amacıyla Radyo Kontrollü Dağıtılmış Güç (Radio Distributed Power) teknolojisinden yararlanıldı. Bu sistem sayesinde trenin farklı noktalarındaki lokomotifler eş zamanlı olarak kontrol edildi.

2001 YILINDAKİ REKOR GERİDE KALDI

Guinness Dünya Rekorları kayıtlarına göre, dünyanın en uzun trenine ilişkin önceki rekor Haziran 2001'de Avustralya'da kırılmıştı.

Batı Avustralya'daki demir cevheri taşımak üzere kullanılan tren, 682 cevher vagonu ve 8 dizel-elektrikli lokomotiften oluşuyordu. Toplam 7 bin 353 metre uzunluğundaki tren, yaklaşık 25 yıldır rekoru elinde tutuyordu.

Devlet şirketi Transnet Freight Rail'in 696 vagonlu yeni denemesi ise bu başarıyı geride bırakarak demir yolu taşımacılığında önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

REKOR DENEMESİ ÖNCESİNDE KAPSAMLI HAZIRLIK YAPILDI

Çalışmanın iki temel amacı bulunuyordu: Dünya rekoru kırmak ve uzun trenlerin tasarımı, yönetimi ve operasyonel performansına ilişkin teknik bilgiyi geliştirmek.

Deneme öncesinde trenin hareket dinamikleri, lokomotiflerin konumlandırılması, güzergahın uygunluğu, operasyon stratejileri, iletişim protokolleri ve altyapı gereksinimleri detaylı şekilde incelendi. Bilgisayar modellemeleri ve simülasyonlarla olası riskler değerlendirildi.

Uzman personel de yolculuk sırasında trenin operasyonel davranışlarını takip etti. Elde edilen verilerin simülasyon sonuçlarıyla karşılaştırılarak kullanılan modellerin doğruluğunun test edilmesi planlandı.

"ASIL KAZANIM TEKNİK BİLGİ VE DENEYİM"

Şirketin üst yöneticisi (CEO) Russell Baatjies, trenin 18 Ekim'de Saldanha'dan hareket ederek Loop 18'e ulaşmasının ardından yaptığı açıklamada, başarının yalnızca bir dünya rekorundan ibaret olmadığını vurguladı.

Baatjies, bu operasyonun şirket bünyesindeki mühendislik uzmanlığını, operasyonel yetkinliği ve yenilikçi yaklaşımı ortaya koyduğunu belirtti.

Dünya rekorunun önemli bir başarı olduğunu ifade eden Baatjies, asıl değerin çalışma sırasında elde edilen teknik bilgiler ve operasyonel deneyim olduğunu kaydetti.

Bu kazanımların demir yolu taşımacılığının geliştirilmesine, yenilikçi uygulamaların desteklenmesine ve yük taşımacılığı kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

GÖRSELLERDE YAPAY ZEKADAN DESTEK ALINMIŞTIR.