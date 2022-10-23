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  4. Ailesini evinde istemiyordu! Site alan Özcan Deniz her villaya bakın kaç para ödeyecek

Ailesini evinde istemiyordu! Site alan Özcan Deniz her villaya bakın kaç para ödeyecek

23.10.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde kendisinden küçük aşkı Samar Dadgar ve ailesinin arasındaki sorunlarla gündemde olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, iddialara göre annesi ve kardeşini evinde istemiyordu. Deniz ailesine kırgın olsa da onları yarı yolda bırakmadı. Özcan Deniz iddialara göre ailesi için resmen site aldı.

Ailesini evinde istemiyordu! Site alan Özcan Deniz her villaya bakın kaç para ödeyecek

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Samar Dadgar ile anlaşamayan ailesini evden kovduğu iddiasıyla gündeme gelen Özcan Deniz hakkında yeni bir iddia gündemde. Şarkıcı Özcan Deniz iddiaya göre; Zekeriyaköy’de bir site satın aldı.

Sabah'ta yer alan iddiaya göre; ünlü şarkıcı, İstanbul Zekeriyaköy'de annesi ve iki kardeşiyle birlikte yaşayacağı butik bir site satın aldı.

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Deniz, 4 villanın yer aldığı site için toplam 120 milyon lira ödedi. Her biri 3 katlı olan villaların önünde kendisine ait geniş bahçeleri ve site içinde ortak bir havuz var.

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Deniz, şu sıralar hem kendisinin, hem de ailesinin yaşayacağı evler için tadilat yaptırıyor. Aile, yaz aylarında yeni evlerine yerleşmeyi planlıyor.

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