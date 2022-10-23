Ailesini evinde istemiyordu! Site alan Özcan Deniz her villaya bakın kaç para ödeyecek

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Samar Dadgar ile anlaşamayan ailesini evden kovduğu iddiasıyla gündeme gelen Özcan Deniz hakkında yeni bir iddia gündemde. Şarkıcı Özcan Deniz iddiaya göre; Zekeriyaköy’de bir site satın aldı.

Sabah'ta yer alan iddiaya göre; ünlü şarkıcı, İstanbul Zekeriyaköy'de annesi ve iki kardeşiyle birlikte yaşayacağı butik bir site satın aldı.

ÖZCAN DENİZ KESENİN AĞZINI AÇTI

Deniz, 4 villanın yer aldığı site için toplam 120 milyon lira ödedi. Her biri 3 katlı olan villaların önünde kendisine ait geniş bahçeleri ve site içinde ortak bir havuz var.

Deniz, şu sıralar hem kendisinin, hem de ailesinin yaşayacağı evler için tadilat yaptırıyor. Aile, yaz aylarında yeni evlerine yerleşmeyi planlıyor.



