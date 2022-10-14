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Seren Serengil, Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın yatak odasından attığı mesajları okudu

14.10.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz'in sevgilisi İranlı modacı Samar Dadgar hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Evdeki çalışana baskı yaptığı ve çalışanın kovulmasına sebep olduğu söylenen Samar Dadgar'ın mesajlarını Seren Serengil canlı yayında okudu. Samar Dadgar'ın bitmeyen listesi herkesi şoke etti.

Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanan ve kısa süre sonra İranlı modacı Samar Dadgar'la birliktelik yaşamaya başlayan Özcan Deniz hakkında Seren Serengil'den çok konuşulacak bir iddia geldi.

Serengil açıklamasında "Özcan sevgilisinin oyunlarıyla annesi ve kardeşini evden kovdu ve görüşmüyor" dedi.

ŞOKE EDEN LİSTE

"Mesajları okuyorum" diyen Seren Serengil çalışana yazılan mesajları okudu:

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"Samar sabahları bitmeyen bir listeyi yatak odasından aşağı mesaj atıyor. Yapılacaklar listesi; nevresimler dört günde bir değişsin, giyinme odasını kontrol et, Özcan senaryo çalışırken Kuzey'le vakit geçir..." dedi.

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CANLI YAYINDA MESAJLARI OKUDU

Her sabah yatak odasından bu mesajları atan sevgiliyi çalışan ise aileye şikayet etti. Seren Serengil konuşmasının şikayet edildiğini duyan genç sevgilinin diğer mesajını da ifşa etti. Samar Dadgar'ın mesajda şunları yazdığı iddia edildi:

"Sen sandın ki Özcan bana yapma diyecek. Tam tersi oldu. Ağzımın payını vermedi düşündüğünüz gibi olmadı. Özcan'a da sorabilirsin, ben zaten gerekeni yapıyorum."

Bu bitmeyen mesajlardan sonra çalışan evi terk etti.

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