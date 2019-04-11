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Ailesinin cep telefonunu aldığı liseli Yunus, evi terk etti

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GÜNDEM  | 11.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Düzce'de, ailesinin telefonunu elinden aldığı 16 yaşındaki Yunus Taştan, evi terk etti. Oğullarından 5 gündür haber alamayan aile, polis ve jandarmaya başvurdu.

Ailesinin cep telefonunu aldığı liseli Yunus, evi terk etti

Düzce'de oturan lise öğrencisi Yunus Taştan, cep telefonu ile fazla vakit geçirince ailesi müdahale etti. Anne ve babası, Taştan'ın cep telefonuna el koydu. Bunun üzerine Yunus Taştan, 6 Nisan günü evi terk etti. 5 gündür oğlundan haber alamayan Faruk Taştan, polis ve jandarmaya başvurdu.

'DERSLERİNE ENGEL OLUYOR DİYE TELEFONUNU ELİNDEN ALMIŞTIK'

Oğlu Yunus'tan geri dönmesini isteyen Faruk Taştan, "Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında evden çıkmış. Biz telefonunu elinden almıştık, derslerine engel oluyor diye. Annesinden telefonunu istemiş. Annesi vermeyince üstünü başını değiştirmiş evden ayrılmış. Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alamıyoruz. Görenlerin duyanların bize haber vermelerini rica ediyoruz." dedi. (DHA)


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Düzce kayıp çocuk

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BUNU NESİ GARİP ?HAYRET BİŞEY YA!Ben de aynısını yapardım.Herkez de aynısını yapar.
Ergen mi desem erken mi desem bilemedim, inşallah sağ salim evine geri döner.
çocuklarınızla çocuk olun onlarla ağlayın onlarla gülün yeri geldiğinde tabiki tepkinizi koyun önce doğruyu yanlışı onunla arkadaş olarak onlara öğretin demir tavında dövülür asla unutmayın...
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