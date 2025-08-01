Ailesiyle kampa gitti çadırda kabusu yaşadı! Herkes o sapığı arıyor...

İskoçya’da Loch Ness Körfezi Kamp Alanı’nda 35 ila 50 yaşları arasında, yaklaşık 1.78 boyundaki kel bir adamın 8 yaşındaki kızı çadırında taciz ettiği ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dedektif Müfettiş Christopher Macleod bugün yaptığı açıklamada, "Bu cinsel saldırı, ailesiyle birlikte gece kamp yapan küçük bir çocuğa karşı gerçekleştirildi ve sorumlu kişiyi en kısa sürede bulmamız hayati önem taşıyor. Özel bir ekip, yerel bölgede soruşturmalar yürütüyor ve mevcut tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor," ifadelerini kullandı.

İskoçya Polisi, uzman memurların çocuğa ve ailesine destek verdiğini kaydetti.