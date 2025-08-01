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Ailesiyle kampa gitti çadırda kabusu yaşadı! Herkes o sapığı arıyor...

İskoçya'da ailesiyle kampa giden 8 yaşındaki bir kız çocuğu 35 ila 50 yaşları arasında, bir adam tarafından cinsel tacize uğradı. Polis, özel bir ekip kurarak zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

Ailesiyle kampa gitti çadırda kabusu yaşadı! Herkes o sapığı arıyor...

İskoçya’da Loch Ness Körfezi Kamp Alanı’nda 35 ila 50 yaşları arasında, yaklaşık 1.78 boyundaki kel bir adamın 8 yaşındaki kızı çadırında taciz ettiği ortaya çıktı.

Ailesiyle kampa gitti çadırda kabusu yaşadı! Herkes o sapığı arıyor... 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dedektif Müfettiş Christopher Macleod bugün yaptığı açıklamada, "Bu cinsel saldırı, ailesiyle birlikte gece kamp yapan küçük bir çocuğa karşı gerçekleştirildi ve sorumlu kişiyi en kısa sürede bulmamız hayati önem taşıyor. Özel bir ekip, yerel bölgede soruşturmalar yürütüyor ve mevcut tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor," ifadelerini kullandı.

Ailesiyle kampa gitti çadırda kabusu yaşadı! Herkes o sapığı arıyor... 2

İskoçya Polisi, uzman memurların çocuğa ve ailesine destek verdiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İskoçya
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