Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını bulmak amacıyla çalışmalarını sürdüren araştırma ekibi, Türkiye'nin doğusunda bulunan Durupınar oluşumunda dikkat çeken örnekler elde etti.

Noah's Ark Scans projesinin kurucusu Andrew Jones, proje direktörü Profesör Cenker Atilla'nın bölgede kararmış ahşap parçaları bulduğunu açıkladı. Yaklaşık 9 metre derinlikten çıkarılan örnekler, yaşlarının belirlenmesi için radyokarbon analizine gönderildi.

İki kömürleşmiş ahşap örneğinin de yaklaşık 4 bin 300 yıl öncesine tarihlendirildiği belirtildi. Araştırmacılar, bulunan örneklerin Nuh Tufanı için öne sürülen tarihlerle örtüştüğünü savundu.

NUH TUFANI'NIN TARİHİYLE ÖRTÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Andrew Jones, yapılan analizlerde elde edilen tarihlerin dikkat çekici olduğunu belirtti. Jones, Başpiskopos James Ussher tarafından Nuh Tufanı için öne sürülen MÖ 2348 tarihinin, örneklerin en olası tarihlendirme aralığında bulunduğunu söyledi.

Profesör Cenker Atilla da bulguların tarihin en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olabileceğini ifade etti.

BİLİM DÜNYASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR

Durupınar oluşumu, uzun yıllardır Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını barındırdığı iddiasıyla araştırılıyor. Ancak bulguların gerçekten gemiye ait olup olmadığı konusunda bilim dünyasında görüş birliği bulunmuyor.

The Conversation'da değerlendirmelerde bulunan erken dönem Hristiyanlık uzmanı Profesör Eric Vanden Eykel, Nuh'un Gemisi anlatısının farklı kültürlerde görülen eski tufan hikayeleri geleneğinin bir parçası olarak değerlendirildiğini belirtti.

Eykel, araştırmaların kutsal kitaptaki anlatının arkasında somut kanıtlar bulunduğu varsayımına dayandığını ifade ederek, tek başına gemi şeklindeki bir kaya oluşumunun Nuh'un Gemisi'nin varlığını kanıtlamayacağını savundu.