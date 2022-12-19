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Airfryer antrikot tarifi: Airfryer'da antrikot nasıl yapılır?

16.12.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antrikot, sığır etinin orta bölümünden alınan et parçasıdır. Ana yemeklerde en çok tercih edilen kırmızı et türüdür. Antrikot, lezzeti ve yumuşaklığı sayesinde yemek davetlerinde, özel günlerde tercih edilir. Airfryer’da pişen antrikot daha az yağlı olarak pişer ve lezzeti katlanır. Kendi yağı ve suyuyla pişeceği için daha yumuşak ve iyi bir kıvama sahip olacaktır.

Airfryer antrikot tarifi: Airfryer'da antrikot nasıl yapılır?
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Kaç dilim 1
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Dilim 342kal

Antrikotu, dünya genelinde olduğu gibi çeşitli yörelerde farklı şekillerde pişirilerek ve farklı tariflerle servis edebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika içinde hızlıca pişirebilir, yanında pilav ya da haşlanmış sebzeler ile birlikte tüketebilirsiniz. Etin pişme süresini, nasıl pişmesini istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Az pişmiş istiyorsanız süreyi biraz daha kısa tutabilir, iyi pişmiş istiyorsanız süreyi biraz daha uzun tutabilirsiniz. Airfryer’da kolayca hazırlayabileceğiniz Antrikot tarifi:

MALZEMELER

  • Bir dilim antrikot (180 gram)
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Bir çimdik karabiber
  • 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 diş ezilmiş sarımsak
  • Zeytinyağı

TARİF

  • Zeytinyağı, biraz tuz ve karabiberle antrikot etini iyice ovun ve oda sıcaklığında 15 dakika kadar bekletin.
  • Oda sıcaklığındaki tereyağına ezilmiş sarımsak ve biraz tuz ekleyerek karıştırın.
  • Bir streç film serin, ortasına tereyağı karışımını koyun.
  • Streç filmi kapatıp küçük bir rulo hâline getirerek derin dondurucuya donması için koyun.
  • Airfryer'ı et modunda çalıştırın ve 4-5 dakika ısınmasını bekleyin.
  • Isınmış olan hazneye antrikotu koyun ve pişmesi için hazneyi yerleştirin.
  • Antrikotun her bir yüzeyini 3'er dakika pişirin.
  • Etin pişme süresi, airfryer cihazınızın modeline ve etin kalınlığına göre değişebilir.
  • Antrikot etini airfryer'dan çıkarın ve bir kaç dakika dinlendirin.
  • Derin dondurucudan tereyağını çıkarın ve ince bir dilim kesip etin üstüne koyun. Etin sıcaklığıyla tereyağı eriyecektir.
  • Sıcak bir şekilde servis edin.


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