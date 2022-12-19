Airfryer antrikot tarifi: Airfryer'da antrikot nasıl yapılır?

Antrikotu, dünya genelinde olduğu gibi çeşitli yörelerde farklı şekillerde pişirilerek ve farklı tariflerle servis edebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika içinde hızlıca pişirebilir, yanında pilav ya da haşlanmış sebzeler ile birlikte tüketebilirsiniz. Etin pişme süresini, nasıl pişmesini istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Az pişmiş istiyorsanız süreyi biraz daha kısa tutabilir, iyi pişmiş istiyorsanız süreyi biraz daha uzun tutabilirsiniz. Airfryer’da kolayca hazırlayabileceğiniz Antrikot tarifi:

MALZEMELER Bir dilim antrikot (180 gram)

Yarım çay kaşığı tuz

Bir çimdik karabiber

2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 diş ezilmiş sarımsak

Zeytinyağı

TARİF Zeytinyağı, biraz tuz ve karabiberle antrikot etini iyice ovun ve oda sıcaklığında 15 dakika kadar bekletin.

Oda sıcaklığındaki tereyağına ezilmiş sarımsak ve biraz tuz ekleyerek karıştırın.

Bir streç film serin, ortasına tereyağı karışımını koyun.

Streç filmi kapatıp küçük bir rulo hâline getirerek derin dondurucuya donması için koyun.

Airfryer'ı et modunda çalıştırın ve 4-5 dakika ısınmasını bekleyin.

Isınmış olan hazneye antrikotu koyun ve pişmesi için hazneyi yerleştirin.

Antrikotun her bir yüzeyini 3'er dakika pişirin.

Etin pişme süresi, airfryer cihazınızın modeline ve etin kalınlığına göre değişebilir.

Antrikot etini airfryer'dan çıkarın ve bir kaç dakika dinlendirin.

Derin dondurucudan tereyağını çıkarın ve ince bir dilim kesip etin üstüne koyun. Etin sıcaklığıyla tereyağı eriyecektir.

Sıcak bir şekilde servis edin.



