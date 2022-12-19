Airfryer antrikot tarifi: Airfryer'da antrikot nasıl yapılır?

Antrikotu, dünya genelinde olduğu gibi çeşitli yörelerde farklı şekillerde pişirilerek ve farklı tariflerle servis edebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika içinde hızlıca pişirebilir, yanında pilav ya da haşlanmış sebzeler ile birlikte tüketebilirsiniz. Etin pişme süresini, nasıl pişmesini istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Az pişmiş istiyorsanız süreyi biraz daha kısa tutabilir, iyi pişmiş istiyorsanız süreyi biraz daha uzun tutabilirsiniz. Airfryer’da kolayca hazırlayabileceğiniz Antrikot tarifi: