Airfryer balık çubuğu tarifi: Airfryer'da balık çubuğu nasıl yapılır?

Airfryer ile tüm yemeklerinize lezzet katabilir ve kızartmalarınızı daha az yağlı olarak hazırlayabilirsiniz. Levrek filetodan ya da tercih edeceğiniz başka büyük bir balıktan yapılan balık çubuklarını hem yemeklerde hem de atıştırmalık olarak servis edebilirsiniz. Özellikle de çocuklar tarafından sevilen ve protein bakımından zengin atıştırmalıklardan birisi olan balık çubuklarını az yağlı ve kısa bir sürede airfryer'da pişirebilirsiniz. Sıcaklık ve pişirme süresi balık çubuklarının büyüklüğüne ve istenen pişirme derecesine göre değişebilir. Airfryer'da balık çubuğu tarifimiz: