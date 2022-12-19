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Airfryer balık çubuğu tarifi: Airfryer'da balık çubuğu nasıl yapılır?

16.12.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırında, tencerede ya da tavada yapabileceğiniz tüm yemekleri ve tatlıları çok daha kısa bir sürede Airfryer’da pişirebilirsiniz. Airfryer'da pişirmek hem yemekleri daha az yağlı pişirmenizi sağlar hem de daha kısa sürede pişer. En çok tercih edilen atıştırmalıklar arasında olan balık çubuğunu da Airfryer ile hem kısa süre içinde hem de daha az yağlı olarak hazırlayabilirsiniz.

Airfryer balık çubuğu tarifi: Airfryer'da balık çubuğu nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 12
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 9dk
Kalori/Adet 248kal

Airfryer ile tüm yemeklerinize lezzet katabilir ve kızartmalarınızı daha az yağlı olarak hazırlayabilirsiniz. Levrek filetodan ya da tercih edeceğiniz başka büyük bir balıktan yapılan balık çubuklarını hem yemeklerde hem de atıştırmalık olarak servis edebilirsiniz. Özellikle de çocuklar tarafından sevilen ve protein bakımından zengin atıştırmalıklardan birisi olan balık çubuklarını az yağlı ve kısa bir sürede airfryer'da pişirebilirsiniz. Sıcaklık ve pişirme süresi balık çubuklarının büyüklüğüne ve istenen pişirme derecesine göre değişebilir. Airfryer'da balık çubuğu tarifimiz:

MALZEMELER

  • 2 adet levrek fileto
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı galeta unu ya da panko
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

TARİF

  • 3 tane kap alın ve her kaba ayrı ayrı galeta ya da panko, yumurta ve unu koyun.
  • Orta boy, derisi olmayan levrek filetoyu on iki eşit parçaya bölün.
  • Elde ettiğiniz balık çubuklarını sıra ile önce yumurtaya sonra una tekrar yumurtaya ve son aşamada galeta ununa bulayın.
  • Tüm balık çubukları bitene kadar yumurta - un - yumurta - galeta unu sırasını izleyin.
  • Airfryer’i balık modunda çalıştırarak üç dakika kadar ısıtın ve balık çubuklarını Airfryer haznesine yerleştirin.
  • Genellikle 180 derece sıcaklıkta 8-10 dakika pişirilerek lezzetli bir şekilde pişirilebilirsiniz.
  • Pişme süresinde 3 dakikada bir hazneyi çıkarıp sallayın.
  • Balık çubuklarının pişirilme süresi bittiğinde Airfryer kabını çıkarın ve balık çubuklarını servis edin.


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balık tarifi

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