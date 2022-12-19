Airfryer balık çubuğu tarifi: Airfryer'da balık çubuğu nasıl yapılır?

Airfryer ile tüm yemeklerinize lezzet katabilir ve kızartmalarınızı daha az yağlı olarak hazırlayabilirsiniz. Levrek filetodan ya da tercih edeceğiniz başka büyük bir balıktan yapılan balık çubuklarını hem yemeklerde hem de atıştırmalık olarak servis edebilirsiniz. Özellikle de çocuklar tarafından sevilen ve protein bakımından zengin atıştırmalıklardan birisi olan balık çubuklarını az yağlı ve kısa bir sürede airfryer'da pişirebilirsiniz. Sıcaklık ve pişirme süresi balık çubuklarının büyüklüğüne ve istenen pişirme derecesine göre değişebilir. Airfryer'da balık çubuğu tarifimiz:

MALZEMELER 2 adet levrek fileto

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı galeta unu ya da panko

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

TARİF 3 tane kap alın ve her kaba ayrı ayrı galeta ya da panko, yumurta ve unu koyun.

Orta boy, derisi olmayan levrek filetoyu on iki eşit parçaya bölün.

Elde ettiğiniz balık çubuklarını sıra ile önce yumurtaya sonra una tekrar yumurtaya ve son aşamada galeta ununa bulayın.

Tüm balık çubukları bitene kadar yumurta - un - yumurta - galeta unu sırasını izleyin.

Airfryer’i balık modunda çalıştırarak üç dakika kadar ısıtın ve balık çubuklarını Airfryer haznesine yerleştirin.

Genellikle 180 derece sıcaklıkta 8-10 dakika pişirilerek lezzetli bir şekilde pişirilebilirsiniz.

Pişme süresinde 3 dakikada bir hazneyi çıkarıp sallayın.

Balık çubuklarının pişirilme süresi bittiğinde Airfryer kabını çıkarın ve balık çubuklarını servis edin.



