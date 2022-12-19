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Airfryer cızbız köfte tarifi: Airfryer'da cızbız köfte nasıl yapılır?

16.12.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cızbız köfte lezzeti ve yumuşak yapısı ile popüler bir yemektir ve genellikle aile yemeklerinde veya misafir sofraları gibi kalabalık masalarda tercih edilir. Cızbız köfte Türk mutfağından bir yemektir ve genellikle pirinç, yoğurt ve soğan gibi yancılarla servis edilir. El ile yoğrularak şekillendirilir ve genellikle ızgara veya fırında pişirilir. Cızbız köfteyi airfryer ile daha kısa sürede, yağsız bir şekilde hazırlayabilir ve böylece hem porsiyon hem de kalori kontrolünü yapabilirsiniz.

Airfryer cızbız köfte tarifi: Airfryer'da cızbız köfte nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Adet 38kal

Airfryer tüm yemeklerinizi ve tatlılarınızı çok kısa süreler içinde pişirir. Türk sofralarının en çok yapılan yemeklerinden biri olan cızbız köfteyi de Airfryer ile birkaç dakika içinde ve daha az yağlı ya da dilerseniz yağsız olarak hazırlayabilirsiniz. Airfryer'da kendi yağı ve suyuyla pişen cızbız köfte oldukça lezzetli ve kolay bir tarif! Cızbız köfteyi çeşitli soslar ve baharatlarla zenginleştirebilir ve yanında istediğiniz yancılarla servis edebilirsiniz. Airfreyer ile birkaç dakika içinde hızlıca pişirebileceğiniz cızbız köfte için şu tarifi:

MALZEMELER

  • 600 gram kıyma
  • 1 yumurta
  • 1 soğan
  • 3 diş sarımsak
  • Bayat ekmek ya da galeta unu
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 çay kaşığı kimyon, tuz, karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı karbonat

TARİF

  • Sarımsak ve soğanı rendeleyin ya da küçük küçük doğrayın.
  • Bayat ekmek kullanacaksanız ıslatıp suyunu sıkın ya da robottan geçirerek un ufak edin.
  • Bir kaba soğan, sarımsak ve ekmekleri ekelyin.
  • Kıyma dâhil tüm malzemeleri de kaba ekleyin.
  • Eklediğiniz tüm malzemeleri iyice yoğurun.
  • Yoğurduğunuz kıyma harcını yaklaşık 10 dakika kadar bekletin.
  • Airfryer'ı 180-200 derecede ya da varsa köfte/et modunda çalıştırın ve biraz ısınmasını bekleyin.
  • Köfte harcından ceviz büyüklüğünde alın ve yuvarlak şekle getirin.
  • Isınan hazneye şekillendirdiğiniz köfteleri yerleştirin.
  • Köfteleri 10-15 dakika kadar pişirin.
  • Pişme işlemi sırasında ara sıra hazneyi çıkarıp sallayın.
  • Köfteler piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.


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Anahtar Kelimeler:
köfte tarif

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