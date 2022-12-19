Airfryer cızbız köfte tarifi: Airfryer'da cızbız köfte nasıl yapılır?

Airfryer tüm yemeklerinizi ve tatlılarınızı çok kısa süreler içinde pişirir. Türk sofralarının en çok yapılan yemeklerinden biri olan cızbız köfteyi de Airfryer ile birkaç dakika içinde ve daha az yağlı ya da dilerseniz yağsız olarak hazırlayabilirsiniz. Airfryer'da kendi yağı ve suyuyla pişen cızbız köfte oldukça lezzetli ve kolay bir tarif! Cızbız köfteyi çeşitli soslar ve baharatlarla zenginleştirebilir ve yanında istediğiniz yancılarla servis edebilirsiniz. Airfreyer ile birkaç dakika içinde hızlıca pişirebileceğiniz cızbız köfte için şu tarifi: