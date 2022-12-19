Airfryer cızbız köfte tarifi: Airfryer'da cızbız köfte nasıl yapılır?

Airfryer tüm yemeklerinizi ve tatlılarınızı çok kısa süreler içinde pişirir. Türk sofralarının en çok yapılan yemeklerinden biri olan cızbız köfteyi de Airfryer ile birkaç dakika içinde ve daha az yağlı ya da dilerseniz yağsız olarak hazırlayabilirsiniz. Airfryer'da kendi yağı ve suyuyla pişen cızbız köfte oldukça lezzetli ve kolay bir tarif! Cızbız köfteyi çeşitli soslar ve baharatlarla zenginleştirebilir ve yanında istediğiniz yancılarla servis edebilirsiniz. Airfreyer ile birkaç dakika içinde hızlıca pişirebileceğiniz cızbız köfte için şu tarifi:

MALZEMELER 600 gram kıyma

1 yumurta

1 soğan

3 diş sarımsak

Bayat ekmek ya da galeta unu

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı kimyon, tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karbonat

TARİF Sarımsak ve soğanı rendeleyin ya da küçük küçük doğrayın.

Bayat ekmek kullanacaksanız ıslatıp suyunu sıkın ya da robottan geçirerek un ufak edin.

Bir kaba soğan, sarımsak ve ekmekleri ekelyin.

Kıyma dâhil tüm malzemeleri de kaba ekleyin.

Eklediğiniz tüm malzemeleri iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz kıyma harcını yaklaşık 10 dakika kadar bekletin.

Airfryer'ı 180-200 derecede ya da varsa köfte/et modunda çalıştırın ve biraz ısınmasını bekleyin.

Köfte harcından ceviz büyüklüğünde alın ve yuvarlak şekle getirin.

Isınan hazneye şekillendirdiğiniz köfteleri yerleştirin.

Köfteleri 10-15 dakika kadar pişirin.

Pişme işlemi sırasında ara sıra hazneyi çıkarıp sallayın.

Köfteler piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.



