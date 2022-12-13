Airfryer İnegöl köfte tarifi: Airfryer'da İnegöl köfte nasıl yapılır?

İnegöl köftesi, Türk mutfağına has lezzetlerden biridir. Bursa bölgesinde bulunan İnegöl ilçesinde yapılan bu köfte tüm Türkiye'de de tanınan bir lezzettir. İnegöl köftesi, kıyma etin köfte şekline getirilerek pişirilmesiyle yapılır. Köfte hazırlama işleminde tat katmak için kullanılan baharatları tercihinize göre şekillendirebilirsiniz. Ancak genel olarak kimyon, karabiber, pul biber ve maydanozu köfteyi tatlandırmak için kullanabilirsiniz. Kırmızı et kullanılarak yapılan İnegöl köftesi, lezzeti ve kokusuyla dikkat çeker. Bu lezzeti mutfağınıza katmak için İnegöl köftesi tarifini uygulayarak airfryer'da kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Airfryer'da İnegöl köfte tarifimiz: