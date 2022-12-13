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Airfryer İnegöl köfte tarifi: Airfryer'da İnegöl köfte nasıl yapılır?

12.12.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl köftesi Bursa'ya has bir yemektir. Airfryer kullanarak birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz tariflerden biri de İnegöl köftesidir. İnegöl köftesini, airfryer kullanarak hazırlama süresi ortalama olarak 20-30 dakikadır. Kısa sürede ve pratik bir şekilde az yağ kullanarak hazırlayacağınız İnegöl köftesiyle akşam yemeklerinize güzel bir tat katabilirsiniz.

Airfryer İnegöl köfte tarifi: Airfryer'da İnegöl köfte nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 290kal

İnegöl köftesi, Türk mutfağına has lezzetlerden biridir. Bursa bölgesinde bulunan İnegöl ilçesinde yapılan bu köfte tüm Türkiye'de de tanınan bir lezzettir. İnegöl köftesi, kıyma etin köfte şekline getirilerek pişirilmesiyle yapılır. Köfte hazırlama işleminde tat katmak için kullanılan baharatları tercihinize göre şekillendirebilirsiniz. Ancak genel olarak kimyon, karabiber, pul biber ve maydanozu köfteyi tatlandırmak için kullanabilirsiniz. Kırmızı et kullanılarak yapılan İnegöl köftesi, lezzeti ve kokusuyla dikkat çeker. Bu lezzeti mutfağınıza katmak için İnegöl köftesi tarifini uygulayarak airfryer'da kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Airfryer'da İnegöl köfte tarifimiz:

MALZEMELER

  • 500 gram kıyma
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı toz kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karbonat

TARİF

  • Orta boy soğanı küçük ve ince olacak şekilde doğrayın.
  • Harcı sulandırmaması için soğanların suyunu iyice sıkın.
  • Bir kaba kıyma, soğan, tuz, pul biber, kimyon ve karbonat ekleyin.
  • Kıymayı tüm malzemelerle birlikte iyice yoğurun.
  • Yoğurduğunuz köfte harcını bir süre buzdolabında dinlendirin.
  • Köfte harcını dinlendirdikten sonra harçtan küçük parçalar hâlinde koparın.
  • Küçük kıyma parçalarını avuç içinizde şekillendirerek oval, uzun bir şekil verin.
  • Şekillendirdiğiniz köfteleri daha sonra airfryer tavasına dizin.
  • Airfryer'ı 200 derecede çalıştırın ve 15-20 dakika boyunca köfteyi pişirin.
  • Pişen köfteleri airfryer'dan çıkarın ve servis tabağına alın.
  • İsterseniz salata, sos ya da maydanozla İnegöl köfteyi süsleyebilirsiniz.


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