Airfryer ıslak kek tarifi: Airfryer'da ıslak kek nasıl yapılır?

Airfryer’de tüm yiyeceklerinizi çok kısa süreler içinde ve daha az yağlı olarak pişirebilirsiniz. Mutfakta geçirdiğiniz süreyi azaltan ve daha kısa sürelerde daha fazla çeşit hazırlamanıza imkan veren Airfryer’de pişen tüm tarifleriniz daha lezzetli olacaktır.
Çay ve kahvenin yanında ikram edebileceğiniz birçok lezzeti de Airfryer ile hazırlayabilirsiniz. Her türlü hamur işini, kek, kurabiye ve atıştırmalıkları Airfryer’de birkaç dakika içinde pişirerek servis edebilirsiniz. Airfryer’de hazırlayacağınız kek tariflerine örnek olarak lezzetli bir ıslak kek tarifi için aşağıdaki malzemeleri ve hazırlama aşamalarını kullanabilirsiniz.