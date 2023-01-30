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Airfryer ıslak kek tarifi: Airfryer'da ıslak kek nasıl yapılır?

27.01.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm tariflerinizi Airfryer’de pişirerek zamandan kazanabilirsiniz. Tatlılardan atıştırmalıklara, ana yemeklerden kızartmalara bütün yemekleriniz Airfryer ile birkaç dakika içinde hazır olacaktır. Zamandan kazandıran Airfryer ile hazırladığınız yiyecekleri yemek davetlerinizde sunabilir ya da öğünlerinizde servis edebilirsiniz.

Airfryer ıslak kek tarifi: Airfryer'da ıslak kek nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Dilim 250kal

Airfryer’de tüm yiyeceklerinizi çok kısa süreler içinde ve daha az yağlı olarak pişirebilirsiniz. Mutfakta geçirdiğiniz süreyi azaltan ve daha kısa sürelerde daha fazla çeşit hazırlamanıza imkan veren Airfryer’de pişen tüm tarifleriniz daha lezzetli olacaktır.

Çay ve kahvenin yanında ikram edebileceğiniz birçok lezzeti de Airfryer ile hazırlayabilirsiniz. Her türlü hamur işini, kek, kurabiye ve atıştırmalıkları Airfryer’de birkaç dakika içinde pişirerek servis edebilirsiniz. Airfryer’de hazırlayacağınız kek tariflerine örnek olarak lezzetli bir ıslak kek tarifi için aşağıdaki malzemeleri ve hazırlama aşamalarını kullanabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 3 Adet yumurta
  • ½ su bardağı krema
  • 1,5 su bardağı buğday unu
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 9 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • ½ çay kaşığı karbonat
  • 3 çay kaşığı vanilya
  • 150 gram sütlü ya da bitter çikolata
  • 50 gram margarin
  • 1 su bardağı toz şeker

TARİF

  • Çikolatayı benmari usulü eriterek ya da mikro dalga fırın aracılığı ile eritin.
  • Çikolata bir köşede soğurken kremayı hazırlayın.
  • Krema hazırlamak için 50 gram margarini, 1 su bardağı toz şekeri, 1 çay kaşığı vanilyayı karıştırın.
  • Diğer malzemeleri karıştırma kabına alın.
  • Karıştırdığınız tüm malzemeleri Airfryer kalıbına dökün.
  • Airfryer’i 160 dereceye ayarlayarak ısıtın.
  • 25 dakika boyunca pişirin.
  • Pişen keki geniş bir tabağa alın.
  • Hazırladığınız kremayı, sıcakken keke dökün.
  • İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz.


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