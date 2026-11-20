Baklava denildiğinde akla genellikle cevizli veya fıstıklı klasik tarifler geliyor. Ancak meyveli iç harçlarla hazırlanan alternatifler de tatlı severlerin ilgisini çekiyor. Şef Michael Symon tarafından paylaşılan elmalı baklava tarifi, çıtır yufkaları elma, ceviz ve Antep fıstığıyla bir araya getiriyor. Tarçın ve balın eşlik ettiği iç harç, limonlu şerbetle tamamlanarak sofralara farklı bir tatlı alternatifi sunuyor.

ELMALI BAKLAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Bu tariften 24 porsiyon elde ediliyor.

Elmalı baklava tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde:

Baklavası için:

450 gram baklavalık yufka

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

2 limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

4 yemek kaşığı bal

2 çay kaşığı tarçın

3 su bardağı küp doğranmış yeşil elma

2 su bardağı doğranmış ve kavrulmuş ceviz

2 su bardağı doğranmış ve kavrulmuş Antep fıstığı

Şerbeti için:

1,5 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı bal

2,5 su bardağı su

1 limon kabuğu

ELMALI BAKLAVA NASIL HAZIRLANIR?

İlk olarak fırın tepsisine yağlı kağıt seriliyor. Baklavalık yufkanın bir yaprağı tepsiye yerleştirilip eritilmiş tereyağıyla fırçalanıyor. Aynı işlem üç yufka daha kullanılarak tekrarlanıyor. Böylece dört katlı bir taban hazırlanıyor. Kullanılmayan yufkaların kurumaması için üzerlerinin nemli bir bezle örtülmesi gerekiyor.

İç harcı hazırlamak için limon suyu, limon kabuğu rendesi, bal, tarçın, küp doğranmış elma, ceviz ve Antep fıstığı bir tencereye alınıyor. Karışım kısık ateşte yaklaşık 3 dakika hafifçe ısıtılıyor. Ardından ocaktan alınarak soğumaya bırakılıyor.

Hazırlanan elmalı karışımın üçte biri, tereyağıyla yağlanan yufka katmanının üzerine eşit şekilde yayılıyor. Üzerine yeniden dört kat tereyağlı yufka yerleştiriliyor. Aynı işlem iç harç ve yufkalar bitene kadar tekrarlanıyor. Tarifin sonunda üç kat elmalı iç harç ve bunların arasında yufka katmanları bulunuyor.

ELMALI BAKLAVANIN ŞERBETİ NASIL HAZIRLANIR?

Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırına verilen baklava yaklaşık 1 saat pişiriliyor. Bu sırada şerbet hazırlanıyor. Toz şeker, bal, su ve limon kabuğu bir tencereye alınarak kaynama noktasına getirilmeden hafifçe kaynatılıyor.

Şerbetin içindeki limon kabuğu çıkarıldıktan sonra sıcak şerbet fırından alınan baklavanın üzerine dökülüyor. Tatlının şerbetini iyice çekmesi için bir gece boyunca dinlendirilmesi gerekiyor.

Dinlenen baklava kareler halinde kesilerek servis ediliyor. Elmanın hafif ekşimsi aroması, ceviz ve Antep fıstığının lezzetiyle birleşirken tarçın ve bal da tatlıya kendine özgü bir aroma kazandırıyor.