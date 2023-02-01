Airfryer kaşarlı patatesli yumurta tarifi: Airfryer'da kaşarlı patatesli yumurta nasıl yapılır?

Kahvaltı sofralarınızda farklı lezzetler sunmayı sevenlerdenseniz kaşarlı patatesli yumurta ile masanızı renklendirebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz kaşarlı patatesli yumurtaları istediğiniz baharatları kullanarak tatlandırabilirsiniz.

Airfryer ile kısa süre içinde pişirip sunabileceğiniz kaşarlı patatesli yumurta tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri ve bu eşsiz lezzeti pişirme adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Arzunuza göre peynir ve baharatların miktarını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.

MALZEMELER 2 adet orta boy patates

3 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Tercihe göre yarımşar çay kaşığı baharat (karabiber, pul biber, kekik vb.)

TARİF Patatesleri küp küp doğrayın.

Yağı ve baharatları patateslere ekleyin.

Airfryer’ın pişirme haznesine hazırladığınız karışımı dökün.

Patatesleri Airfryer’de 20 dakika pişirin.

Yumurtaları çırpın.

Çırpılan yumurtaları haznedeki patatesli karışıma ekleyin.

Beş dakika daha pişirin.

Rendelemiş olduğunuz kaşarları da ekleyerek bir dakika boyunca pişirin.



