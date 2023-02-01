Airfryer kaşarlı patatesli yumurta tarifi: Airfryer'da kaşarlı patatesli yumurta nasıl yapılır?

Kahvaltı sofralarınızda farklı lezzetler sunmayı sevenlerdenseniz kaşarlı patatesli yumurta ile masanızı renklendirebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz kaşarlı patatesli yumurtaları istediğiniz baharatları kullanarak tatlandırabilirsiniz.
Airfryer ile kısa süre içinde pişirip sunabileceğiniz kaşarlı patatesli yumurta tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri ve bu eşsiz lezzeti pişirme adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Arzunuza göre peynir ve baharatların miktarını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.