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Airfryer kaşarlı patatesli yumurta tarifi: Airfryer'da kaşarlı patatesli yumurta nasıl yapılır?

30.01.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde mutfakların en pratik aletlerinden bir olan Airfryer ile tüm kahvaltılık, ikramlık, atıştırmalık ya da ana yemek ve tatlılarınızı pişirebilirsiniz. Türk mutfaklarının kahvaltı sofralarında en sık tercih edilen lezzetlerinden bir olan kaşarlı patatesli yumurta için de Airfryer kullanabilir ve sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Airfryer kaşarlı patatesli yumurta tarifi: Airfryer'da kaşarlı patatesli yumurta nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 35dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/100gram 110kal

Kahvaltı sofralarınızda farklı lezzetler sunmayı sevenlerdenseniz kaşarlı patatesli yumurta ile masanızı renklendirebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz kaşarlı patatesli yumurtaları istediğiniz baharatları kullanarak tatlandırabilirsiniz.

Airfryer ile kısa süre içinde pişirip sunabileceğiniz kaşarlı patatesli yumurta tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri ve bu eşsiz lezzeti pişirme adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Arzunuza göre peynir ve baharatların miktarını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 2 adet orta boy patates
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Tercihe göre yarımşar çay kaşığı baharat (karabiber, pul biber, kekik vb.)

TARİF

  • Patatesleri küp küp doğrayın.
  • Yağı ve baharatları patateslere ekleyin.
  • Airfryer’ın pişirme haznesine hazırladığınız karışımı dökün.
  • Patatesleri Airfryer’de 20 dakika pişirin.
  • Yumurtaları çırpın.
  • Çırpılan yumurtaları haznedeki patatesli karışıma ekleyin.
  • Beş dakika daha pişirin.
  • Rendelemiş olduğunuz kaşarları da ekleyerek bir dakika boyunca pişirin.


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