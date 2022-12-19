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Airfryer kestane kebap tarifi: Airfryer'da kestane kebap nasıl yapılır?

16.12.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında kömür sobalarının, ısıtıcıların baş tacı kestane kebabı Airfryer’da birkaç dakika içinde kolayca pişirebilirsiniz. Kestanenin lezzetine lezzet katacak olan Airfryer’da yalnızca tek bir malzemeyle hızlıca hazırlayıp servis yapabilirsiniz. Soğuk kış akşamlarına kestane kebabının sıcacık tadıyla güzel bir dokunuş yapmak isterseniz mutlaka bu tarifi denemelisiniz.

Airfryer kestane kebap tarifi: Airfryer'da kestane kebap nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 35dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Adet 26kal

Bursa’nın meşhur kestanesi tatlılarda, yemeklerde olduğu gibi tek başına da lezzetli bir yiyecektir. Odun ve kömür sobalarının üzerine koyularak pişirilen kestane, Airfryer’da çok daha kısa bir süre içinde pişer. Kullandığınız airfryer'ın markasına göre kestane modunda 20 dakika kadar ya da 200 derecede 10 dakika kadar pişirebilirsiniz. Pişme süresi airfryer modellenize ve kestanelerin pişme derecesine göre değişebilir, bu yüzden yemeklerinizi sık sık kontrol edin. Bu tarifimizde verdiğimiz pişme süresi ortalama bir airfryer modeli ve ortalama büyüklükteki kestaneler için geçerlidir. Eğer kestaneleriniz büyükse veya airfryer'ınızın ısısı yüksekse pişme süresini azaltabilirsiniz. Tek bir malzeme ile hazırlayabileceğiniz kestane kebap tarifi şu şekildedir:

MALZEMELER

  • 1 kilogram kestane
  • 1 litre sıcak su

TARİF

  • Kestanelerinizi bir bıçak ya da kesici bir alet yardımıyla çizin.
  • Çizdiğiniz kestaneleri sıcak suda en az 30 dakika bekletin.
  • Beklettiğiniz kestaneleri sudan çıkarıp süzün.
  • Airfryer'ı kestane modunda çalıştırın ve 5 dakika ısıtın.
  • Airfryer'da kestane modu yoksa 200 derece sıcaklığa ayarlayabilirsiniz.
  • Kestane modu kullanarak pişiriyorsanız 20 dakika boyunca pişirmeye devam edin. İlk 5 dakikanın ardından ara sıra hazneyi çıkarıp sallayın.
  • Eğer 200 derecede pişiriyorsanız 10 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.
  • Pişirme bittikten sonra kestaneler oda sıcaklığına geldiğinde servis edebilirsiniz.


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kestane tarifi

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