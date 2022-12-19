Airfryer kestane kebap tarifi: Airfryer'da kestane kebap nasıl yapılır?

Bursa’nın meşhur kestanesi tatlılarda, yemeklerde olduğu gibi tek başına da lezzetli bir yiyecektir. Odun ve kömür sobalarının üzerine koyularak pişirilen kestane, Airfryer’da çok daha kısa bir süre içinde pişer. Kullandığınız airfryer'ın markasına göre kestane modunda 20 dakika kadar ya da 200 derecede 10 dakika kadar pişirebilirsiniz. Pişme süresi airfryer modellenize ve kestanelerin pişme derecesine göre değişebilir, bu yüzden yemeklerinizi sık sık kontrol edin. Bu tarifimizde verdiğimiz pişme süresi ortalama bir airfryer modeli ve ortalama büyüklükteki kestaneler için geçerlidir. Eğer kestaneleriniz büyükse veya airfryer'ınızın ısısı yüksekse pişme süresini azaltabilirsiniz. Tek bir malzeme ile hazırlayabileceğiniz kestane kebap tarifi şu şekildedir: