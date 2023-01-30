Airfryer KFC tavuğu tarifi: Airfryer'da KFC tavuğu nasıl yapılır?

Doksan yıldır fazla zamandır dünya çapında en çok tercih edilen lezzetlerden biri olan KFC tavuk butları günümüzde tüm mutfaklarda kolayca hazırlanan tarifler arasında yer alıyor. Airfryer’de birkaç dakika içinde pişirilebilen KFC tavuklar çok daha lezzetli ve daha az yağlı olarak hazırlanabiliyor.
Airfryer’de kısa süre içinde pişirebileceğiniz ve kişi sayısına göre miktarlarını ayarlayabileceğiniz KFC tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Verilen tarif adımlarını uygulayarak pişirebileceğiniz KFC tavuk butlarını ara öğünlerde ya da özel davetlerde sunabilirsiniz.