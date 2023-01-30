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Airfryer KFC tavuğu tarifi: Airfryer'da KFC tavuğu nasıl yapılır?

28.01.2023 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü tarifleri artık evinizde kendi mutfağınızda kolayca pişirebilirsiniz. Bu ünlü tariflerden biri olan KFC tavuğunu Airfryer ile kısa süreler içinde hazırlayabilir ve servis edebilirsiniz. Airfryer’de hazırladığınız tüm yiyecekleri çok daha az yağlı ve daha lezzetli olarak pişirebilirsiniz.

Airfryer KFC tavuğu tarifi: Airfryer'da KFC tavuğu nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 4
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/100gram 150kal

Doksan yıldır fazla zamandır dünya çapında en çok tercih edilen lezzetlerden biri olan KFC tavuk butları günümüzde tüm mutfaklarda kolayca hazırlanan tarifler arasında yer alıyor. Airfryer’de birkaç dakika içinde pişirilebilen KFC tavuklar çok daha lezzetli ve daha az yağlı olarak hazırlanabiliyor.

Airfryer’de kısa süre içinde pişirebileceğiniz ve kişi sayısına göre miktarlarını ayarlayabileceğiniz KFC tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Verilen tarif adımlarını uygulayarak pişirebileceğiniz KFC tavuk butlarını ara öğünlerde ya da özel davetlerde sunabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 4 adet tavuk budu
  • ¼ limon suyu
  • 1 su bardağı süt
  • ½ su bardağı un
  • 1 dilim ufalanmış ekmek
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızıbiber
  • 1 çay kaşığı kuru hardal
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • ½ çay bardağı sıvı yağ

TARİF

  • Sütü ve limonu karıştırarak yaklaşık 20 dakika bekletin.
  • Tavukları bekleyen karışıma ekleyin.
  • Derin bir kapta ufalanmış ekmeği, sütü koyup karıştırın.
  • Başka bir kaba un ve baharatları koyun ve karıştırın.
  • Airfryer’i tavuk ayarında çalıştırın.
  • Tavuk butlarını önce unlu karışıma bulayın.
  • Ardından sıvı karışıma bulayın.
  • Airfryer’e dizdiğiniz butların üzerilerini fırça ya da püskürtme spreyi ile yağlayın.
  • Airfryer’de on beş dakika boyunca pişirin.


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