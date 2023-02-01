Airfryer kızarmış sosis tarifi: Airfryer'da kızarmış sosis nasıl yapılır?

Çeşitli pişirme ve tüketme yöntemleri bulunan sosis ağırlıklı olarak kızarmış olarak tercih edilir. Kızarmış sosis, dünya çapında bir lezzettir ve ağırlıklı olarak çocuklar tarafından çok sevilir. Kahvaltılarda, pikniklerde, hızlıca yenen öğünlerde çok tercih edilen sosisleri Airfryer ile çok daha kısa sürede pişirebilirsiniz.

En hızlı pişen lezzetlerden biri olan kızarmış sosisleri Airfryer ile pişirip tercihinize göre soslarla servis edebilir ya da tüketebilirsiniz. Ketçap, mayonez ya da farklı baharatlarla tatlandırabileceğiniz sosisleri hazırlamak için aşağıdaki tarifi kullanabilirsiniz:

MALZEMELER 10 Adet Sosis (Tercihe göre kokteyl ya da normal boy olabilir.)

Bir yemek kaşığı sıvıyağ

TARİF Airfryer'i 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın.

Sosisleri Airfryer pişirme haznesine yerleştirin.

Beş dakika boyunca pişirin.



