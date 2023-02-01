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Airfryer kızarmış sosis tarifi: Airfryer'da kızarmış sosis nasıl yapılır?

30.01.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltılarda, ev partilerinde, pikniklerde ya da benzeri etkinliklerde en sık tercih edilen lezzetlerden biri de kızarmış sosistir. Tavada, fırında ya da haşlama olarak yapabileceğiniz sosisleri Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirip servis edebilirsiniz. Airfryer’de pişireceğiniz kızarmış sosisler çok daha az yağlı ve daha lezzetli olacaktır.

Airfryer kızarmış sosis tarifi: Airfryer'da kızarmış sosis nasıl yapılır?
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Kaç adet 10
Hazırlık Süresi 3dk
Pişirme Süresi 5dk
Kalori/Adet 50kal

Çeşitli pişirme ve tüketme yöntemleri bulunan sosis ağırlıklı olarak kızarmış olarak tercih edilir. Kızarmış sosis, dünya çapında bir lezzettir ve ağırlıklı olarak çocuklar tarafından çok sevilir. Kahvaltılarda, pikniklerde, hızlıca yenen öğünlerde çok tercih edilen sosisleri Airfryer ile çok daha kısa sürede pişirebilirsiniz.

En hızlı pişen lezzetlerden biri olan kızarmış sosisleri Airfryer ile pişirip tercihinize göre soslarla servis edebilir ya da tüketebilirsiniz. Ketçap, mayonez ya da farklı baharatlarla tatlandırabileceğiniz sosisleri hazırlamak için aşağıdaki tarifi kullanabilirsiniz:

MALZEMELER

  • 10 Adet Sosis (Tercihe göre kokteyl ya da normal boy olabilir.)
  • Bir yemek kaşığı sıvıyağ

TARİF

  • Airfryer'i 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın.
  • Sosisleri Airfryer pişirme haznesine yerleştirin.
  • Beş dakika boyunca pişirin.


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Anahtar Kelimeler:
sosis tarifi aşlama

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