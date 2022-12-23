Airfryer köz mısır tarifi: Airfryer'da köz mısır nasıl yapılır?

Airfryer’da köz mısır hazırlamak için sıvı yağa istediniz baharatları ekleyebilirsiniz. Bir miktar süt de katarak karıştırabilir, bu karışımı mısırlara fırça ile yedirerek Airfryer’da birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Tüm atıştırmalıkları, yemekleri ve tatlıları Airfryer ile birkaç dakika içinde hızlıca hazırlayabilirsiniz. Airfryer’da pişirdiğiniz tüm yiyecekler çok daha lezzetli olacaktır. Köz mısırı da hazır almak yerine Airfryer’da birkaç dakika içinde pişirerek servis edebilirsiniz. Airfryer'da köz mısır tarifi: