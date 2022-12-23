Airfryer köz mısır tarifi: Airfryer'da köz mısır nasıl yapılır?

Airfryer’da köz mısır hazırlamak için sıvı yağa istediniz baharatları ekleyebilirsiniz. Bir miktar süt de katarak karıştırabilir, bu karışımı mısırlara fırça ile yedirerek Airfryer’da birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Tüm atıştırmalıkları, yemekleri ve tatlıları Airfryer ile birkaç dakika içinde hızlıca hazırlayabilirsiniz. Airfryer’da pişirdiğiniz tüm yiyecekler çok daha lezzetli olacaktır. Köz mısırı da hazır almak yerine Airfryer’da birkaç dakika içinde pişirerek servis edebilirsiniz. Airfryer'da köz mısır tarifi:

MALZEMELER 3 tane bütün mısır

3 temek kaşığı süt

3 sıvı yağ

1/2 çay kaşığı tuz ve kırmızı toz biber

TARİF Bütün mısırları ortadan ikiye bölün.

Bir kapta süt, sıvı yağ, tuz ve pul biberi karıştırın.

Bir fırça yardımıyla sosu mısıra iyice yedirin.

Airfryer'ı 180 derecede çalıştırın.

Airfryer haznesine mısırları ekleyin.

Zamanlayıcıyı 15 dakika olarak ayarlayın ve pişirmeye başlayın.

İlk 6. dakikadan sonra hazneyi çıkarıp mısırları kontrol edin.

Mısırları ters düz ederek pişirmeye devam edin.



