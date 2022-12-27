Airfryer kremalı mezgit tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da kremalı mezgit nasıl yapılır?

Hafif bir öğle ya da akşam yemeği için deniz ürünleri sıkça tercih edilen seçeneklerden birisidir. Sofranızı kremalı mezgit tarifinizle renklendirebilir, yemek davetlerinizde Airfryer’da pişireceğiniz az yağlı ve çok lezzetli kremalı mezgit yemeğini servis edebilirsiniz. Airfryer ile birçok tarifinizi çok kısa süreler içinde hızlıca hazırlayabilirsiniz. Özel davetlerinizde, akşam ya da öğle yemeklerinizde ya da atıştırmalık olarak servis edeceğiniz birçok lezzeti Airfryer’da pişirebilirsiniz. Dünya mutfağından bir lezzet olan kremalı mezgit tarifini de Airfryer ile hazırlayarak sunabilirsiniz. Birkaç dakika içinde pratik bir şekilde Airfryer’da pişirebileceğiniz kremalı mezgit tarifimiz:

MALZEMELER 400 gram mezgit fileto

25 gram tereyağı

4 tane mantar

2 diş sarımsak

1 tutam fesleğen

100 gram yemeklik krema

1 tatlı kaşığı tuz

3 tane çeri domates

TARİF Mezgit filetoları 2 parmak genişliğinde kesin.

Sarımsakları ve mantarları ince ince dilimleyin.

Airfryer haznesini çıkarın ve hazneye balıkları yerleştirin.

Mantar ve sarımsakları da ekleyin.

Tereyağını küçük parçalar hâlinde kesip serpiştirin.

Tuz ve fesleğeni de ilave edin.

Tüm malzemelerin üzerine kremayı gezdirin.

Çeri domatesleri 2 parçaya bölüp ekleyin.

Tüm malzemeleri hazneye yerleştirdikten sonra hazneyi kapatın.

Dilerseniz tüm malzemeleri, airfryer'a girebilecek bir kaba ekleyip kabı hazneye yerleştirebilirsiniz.

Airfryer'ı 180 derecede çalıştırın.

Zamanlayıcıyı 15 dakika olarak ayarlayın ve pişirmeye başlayın.

Balıklar piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.



