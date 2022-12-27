Airfryer kremalı mezgit tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da kremalı mezgit nasıl yapılır?

Hafif bir öğle ya da akşam yemeği için deniz ürünleri sıkça tercih edilen seçeneklerden birisidir. Sofranızı kremalı mezgit tarifinizle renklendirebilir, yemek davetlerinizde Airfryer’da pişireceğiniz az yağlı ve çok lezzetli kremalı mezgit yemeğini servis edebilirsiniz. Airfryer ile birçok tarifinizi çok kısa süreler içinde hızlıca hazırlayabilirsiniz. Özel davetlerinizde, akşam ya da öğle yemeklerinizde ya da atıştırmalık olarak servis edeceğiniz birçok lezzeti Airfryer’da pişirebilirsiniz. Dünya mutfağından bir lezzet olan kremalı mezgit tarifini de Airfryer ile hazırlayarak sunabilirsiniz. Birkaç dakika içinde pratik bir şekilde Airfryer’da pişirebileceğiniz kremalı mezgit tarifimiz: