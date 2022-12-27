YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Airfryer Tarifleri
  4. Airfryer kremalı mezgit tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da kremalı mezgit nasıl yapılır?

Airfryer kremalı mezgit tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da kremalı mezgit nasıl yapılır?

27.12.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuğa benzeyen tadı dolayısıyla "tavuk balığı" olarak da bilinen mezgit genellikle sonbahara özgü bir balıktır ve yaklaşık olarak 20-40 cm büyüklüğünde bir balıktır. Mezgit çoğunlukla tavada ya da ızgara olarak pişirilse de airfryer'da da daha kısa sürede ve üstelik yağsız bir şekilde pişer. Hafif ve az kalorili bir akşam yemeği için kremalı mezgit tarifiyle akşam sofralarınızı ya da öğle aralarınızı süsleyebilirsiniz.

Airfryer kremalı mezgit tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da kremalı mezgit nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç porsiyon 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 180kal

Hafif bir öğle ya da akşam yemeği için deniz ürünleri sıkça tercih edilen seçeneklerden birisidir. Sofranızı kremalı mezgit tarifinizle renklendirebilir, yemek davetlerinizde Airfryer’da pişireceğiniz az yağlı ve çok lezzetli kremalı mezgit yemeğini servis edebilirsiniz. Airfryer ile birçok tarifinizi çok kısa süreler içinde hızlıca hazırlayabilirsiniz. Özel davetlerinizde, akşam ya da öğle yemeklerinizde ya da atıştırmalık olarak servis edeceğiniz birçok lezzeti Airfryer’da pişirebilirsiniz. Dünya mutfağından bir lezzet olan kremalı mezgit tarifini de Airfryer ile hazırlayarak sunabilirsiniz. Birkaç dakika içinde pratik bir şekilde Airfryer’da pişirebileceğiniz kremalı mezgit tarifimiz:

MALZEMELER

  • 400 gram mezgit fileto
  • 25 gram tereyağı
  • 4 tane mantar
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tutam fesleğen
  • 100 gram yemeklik krema
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 tane çeri domates

TARİF

  • Mezgit filetoları 2 parmak genişliğinde kesin.
  • Sarımsakları ve mantarları ince ince dilimleyin.
  • Airfryer haznesini çıkarın ve hazneye balıkları yerleştirin.
  • Mantar ve sarımsakları da ekleyin.
  • Tereyağını küçük parçalar hâlinde kesip serpiştirin.
  • Tuz ve fesleğeni de ilave edin.
  • Tüm malzemelerin üzerine kremayı gezdirin.
  • Çeri domatesleri 2 parçaya bölüp ekleyin.
  • Tüm malzemeleri hazneye yerleştirdikten sonra hazneyi kapatın.
  • Dilerseniz tüm malzemeleri, airfryer'a girebilecek bir kaba ekleyip kabı hazneye yerleştirebilirsiniz.
  • Airfryer'ı 180 derecede çalıştırın.
  • Zamanlayıcıyı 15 dakika olarak ayarlayın ve pişirmeye başlayın.
  • Balıklar piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Airfryer'da karnabahar kızartması nasıl yapılır?Airfryer'da karnabahar kızartması nasıl yapılır?
Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibiMis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibi
Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yokTam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok
Anahtar Kelimeler:
mezgit tarifi Mezgit mezgit fileto fileto mezgit tarifi

En Çok Okunan Haberler

Burcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattı

Burcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattı

Dudak dudağa pozdan sonra asansörde...

Dudak dudağa pozdan sonra asansörde...

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Tadı dillere destan oluyor... Nefis çılbır tarifi

Tadı dillere destan oluyor... Nefis çılbır tarifi

En hızlı yapılan tatlı: Elmalı crumble tarifi

En hızlı yapılan tatlı: Elmalı crumble tarifi

Gelinim Mutfakta külah pasta tarifi: Herkes bayılacak

Gelinim Mutfakta külah pasta tarifi: Herkes bayılacak

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.