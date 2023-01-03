Airfryer kumpir tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da kumpir nasıl yapılır?

Ülkemiz mutfağına Bulgaristan’dan geldiği bilinen kumpir, Türkiye mutfağına has olan malzemelerle lezzeti katlanan bir yiyecektir. Zamanla gelişip zenginleşerek sofralarımıza, öğünlerimize ve etkinliklerimize yerleşmiştir. Atıştırmalık ya da öğün olarak servis edebileceğiniz kumpir tarifine dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Temel olarak tereyağı, kaşar ve patatesle hazırlanan kumpire Rus salatası, sosis, sucuk, salam, zeytin, biber gibi malzemeler ekleyebilirsiniz. Airfryer'da kumpir tarifimiz:

MALZEMELER 3 tane patates

Tuz ve karabiber

3 tatlı kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı kaşar peyniri

Rus salatası

Zeytin

Pişmiş sosis

TARİF Patatesleri yıkayıp kurulayın.

Kuruladığınız patatesleri bıçak ya da çatal yardımıyla birkaç yerden delin.

Airfryer’i 200 derece ve 25 dakikaya ayarlayın.

Patatesleri Airfryer haznesine yerleştirin ve pişirin.

Pişen patateslerin üzerlerini kesin ve içlerini çatalla ezin.

Ezilen patates içlerine kaşar ve tereyağı ekleyin.

Patates, yağ ve kaşarı iyice harmanlayın.

Tercih ettiğiniz tüm malzemeleri (Rus salatası, zeytin, sosis vb.) ekleyin ve servis edin.



