YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Airfryer Tarifleri
  4. Airfryer kumpir tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da kumpir nasıl yapılır?

Airfryer kumpir tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da kumpir nasıl yapılır?

03.01.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm ana yemek ve tatlıları olduğu gibi sokak lezzetlerini de airfryer ile çok kısa süreler içinde ve kolayca pişirebilirsiniz. Evdeki malzemelerle birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz kumpir tarifi için arzu ettiğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Airfryer’da pişireceğiniz kumpiri dilediğiniz malzemelerle süsleyip servis edebilirsiniz. İster kahvaltıda ister akşam yemeğinde servis edebileceğiniz kumpir, airfryer'da daha kısa sürede pişer ve sevdiklerinize daha çok vakit ayırabilirsiniz.

Airfryer kumpir tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da kumpir nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 3
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 600kal

Ülkemiz mutfağına Bulgaristan’dan geldiği bilinen kumpir, Türkiye mutfağına has olan malzemelerle lezzeti katlanan bir yiyecektir. Zamanla gelişip zenginleşerek sofralarımıza, öğünlerimize ve etkinliklerimize yerleşmiştir. Atıştırmalık ya da öğün olarak servis edebileceğiniz kumpir tarifine dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Temel olarak tereyağı, kaşar ve patatesle hazırlanan kumpire Rus salatası, sosis, sucuk, salam, zeytin, biber gibi malzemeler ekleyebilirsiniz. Airfryer'da kumpir tarifimiz:

MALZEMELER

  • 3 tane patates
  • Tuz ve karabiber
  • 3 tatlı kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı kaşar peyniri
  • Rus salatası
  • Zeytin
  • Pişmiş sosis

TARİF

  • Patatesleri yıkayıp kurulayın.
  • Kuruladığınız patatesleri bıçak ya da çatal yardımıyla birkaç yerden delin.
  • Airfryer’i 200 derece ve 25 dakikaya ayarlayın.
  • Patatesleri Airfryer haznesine yerleştirin ve pişirin.
  • Pişen patateslerin üzerlerini kesin ve içlerini çatalla ezin.
  • Ezilen patates içlerine kaşar ve tereyağı ekleyin.
  • Patates, yağ ve kaşarı iyice harmanlayın.
  • Tercih ettiğiniz tüm malzemeleri (Rus salatası, zeytin, sosis vb.) ekleyin ve servis edin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Airfryer'da tavuk köfte nasıl yapılır?Airfryer'da tavuk köfte nasıl yapılır?
Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yokTam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok
Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınızPazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız
Anahtar Kelimeler:
kumpir tarifi tarifi

En Çok Okunan Haberler

Kızının üzerine kapak düştü! Marka 'zarar gördük' diyerek dava açtı! Bakın ne kadar kazandı

Kızının üzerine kapak düştü! Marka 'zarar gördük' diyerek dava açtı! Bakın ne kadar kazandı

Cami pozları tartışma yaratmıştı! Soruşturma başlatıldı

Cami pozları tartışma yaratmıştı! Soruşturma başlatıldı

Bomba aşk dedikodusu! Yeni yılda birlikte...

Bomba aşk dedikodusu! Yeni yılda birlikte...

İşçilerin mesai saatlerine isyan etti! Olay çıkış

İşçilerin mesai saatlerine isyan etti! Olay çıkış

Tüylerini almayı bırakıp vücuduyla barışan 15 kadın

Tüylerini almayı bırakıp vücuduyla barışan 15 kadın

Gelinim Mutfakta soslu pratik börek tarifi! Çıtır çıtır olacak

Gelinim Mutfakta soslu pratik börek tarifi! Çıtır çıtır olacak

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.