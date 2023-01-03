Airfryer kumpir tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da kumpir nasıl yapılır?

Ülkemiz mutfağına Bulgaristan’dan geldiği bilinen kumpir, Türkiye mutfağına has olan malzemelerle lezzeti katlanan bir yiyecektir. Zamanla gelişip zenginleşerek sofralarımıza, öğünlerimize ve etkinliklerimize yerleşmiştir. Atıştırmalık ya da öğün olarak servis edebileceğiniz kumpir tarifine dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Temel olarak tereyağı, kaşar ve patatesle hazırlanan kumpire Rus salatası, sosis, sucuk, salam, zeytin, biber gibi malzemeler ekleyebilirsiniz. Airfryer'da kumpir tarifimiz: