Airfryer kurabiye tarifi: Airfryer'da kurabiye nasıl yapılır?

Mutfaklarda geçen süreleri kısaltan ve daha çok çeşit hazırlamanız için size zaman kazandıran Airfryer ile tatlı, tuzlu, ana yemek ya da ara yemek fark etmeden her şeyi pişirebilirsiniz. Genel olarak pikniklerde, çay kahve yanında ikram edilen kurabiyeler hazırlamak için de Airfryer kullanabilirsiniz.

Tarihi yedinci yüzyıla dayandığı bilinen ve İran’dan çıkarak zamanla tüm dünyaya yayıldığı konuşulan kurabiyeyi hem tatlı hem de tuzlu olarak pişirebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika hazırlayabileceğiniz tatlı kurabiye tariflerinden biri için aşağıda verilen malzemeleri ve pişirme adımlarını kullanabilirsiniz.

MALZEMELER ½ su bardağı tereyağı

1 su bardağı esmer ya da beyaz toz şeker

1 adet yumurta

½ su bardağı buğday unu

1 tatlı kaşığı kadar kabartma tozu

1 tatlı kaşığı toz vanilya

½ çay kaşığı tuz

1 su bardağı damla çikolata

TARİF Oda sıcaklığındaki tereyağına toz şeker ekleyin.

İyice çırpılan şeker ve tereyağı karışımına vanilya ve yumurtayı da ekleyin.

İyice çırpın.

Diğer malzemeleri de ekleyerek bir hamur elde edin.

Özdeşleşen malzemelerden oluşan hamuru buzdolabına kaldırarak otuz dakika kadar dinlendirin.

Airfryer’ı 150 derecede çalıştırın.

Tercihinize göre hamuru küçük eşit parçalara bölerek ya da Airfryer kek kalıbına dizin ya da hamuru bütün olarak yerleştirin.

En fazla on dakika olacak şekilde pişirin.



