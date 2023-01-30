Airfryer kurabiye tarifi: Airfryer'da kurabiye nasıl yapılır?

Mutfaklarda geçen süreleri kısaltan ve daha çok çeşit hazırlamanız için size zaman kazandıran Airfryer ile tatlı, tuzlu, ana yemek ya da ara yemek fark etmeden her şeyi pişirebilirsiniz. Genel olarak pikniklerde, çay kahve yanında ikram edilen kurabiyeler hazırlamak için de Airfryer kullanabilirsiniz.
Tarihi yedinci yüzyıla dayandığı bilinen ve İran’dan çıkarak zamanla tüm dünyaya yayıldığı konuşulan kurabiyeyi hem tatlı hem de tuzlu olarak pişirebilirsiniz. Airfryer ile birkaç dakika hazırlayabileceğiniz tatlı kurabiye tariflerinden biri için aşağıda verilen malzemeleri ve pişirme adımlarını kullanabilirsiniz.