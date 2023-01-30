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Airfryer limonlu levrek tarifi: Airfryer'da limonlu levrek nasıl yapılır?

28.01.2023 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balık menülerinin en sık tercih edilen balıklarından biri de levrektir. Airfryer ile levrek pişirmek son derece kolay bir işlemdir. Kısa süre içinde Airfryer’de pişireceğiniz levrek diğer pişirme yöntemlerine göre çok daha lezzetli ve daha az yağlı olacaktır. Verilen malzemeler ve tarif adımları ile kolayca hazırlayabileceğiniz limonlu levrek tarifini şık yemek davetlerinizde ya da öğünlerde servis edebilirsiniz.

Airfryer limonlu levrek tarifi: Airfryer'da limonlu levrek nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 5dk
Kalori/100gram 90kal

Dolgun eti ve diğer balık türlerine göre daha çok olan lezzeti ile balık sofralarının en çok pişirilen ve sunulan balığı olan levreği Airfryer ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Öğünlerinizde ya da özel yemek davetlerinizde ikram edebileceğiniz limonlu levrek tarifi ile harikalar yaratabilirsiniz.

Airfryer’de beş dakikada pişen bir limonlu levrek hazırlayabilmek için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Verilen tarif adımlarını uygulayabilir, baharatları damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 4 adet fileto levrek
  • 4 adet limon
  • 6 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı karabiber

TARİF

  • Levrek filetoları boydan ikiye olacak şekilde bölün.
  • Limonları 16 adet halka olacak şekilde kesin.
  • Airfryer’i balık ayarında çalıştırın ve ısıtın.
  • Airfryer haznesini bir fırça yardımı ile yağlayın.
  • Balıkların üzerine de fırça yardımı ile yağ sürün.
  • Balıkları hazneye yerleştirin.
  • Üzerlerine birer dilim limon koyun.
  • Yaklaşık 5 dakika boyunca pişirin.


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