YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Airfryer Tarifleri
  4. Airfryer mini milföy tartı tarifi: Airfryer'da mini milföy tartı nasıl yapılır?

Airfryer mini milföy tartı tarifi: Airfryer'da mini milföy tartı nasıl yapılır?

16.12.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı ya da tuzlu tüm yiyecekleri Airfryer’da hızlıca hazırlayabilirsiniz. Atıştırmalıklar, tartlar, börekler ve tüm kızartma yiyecekler Airfryer ile pişirdiğinizde daha az yağlı olmasının yanı sıra kısa sürede pişerler ve hem kalori hem de zaman bakımından tasarruf etmenize yardımcı olur. Mini milföy tartlarını da kahvaltı da ya da davetlerinizde ikramlık olarak Airfryer’da pişirebilirsiniz. Mini milföy tartlarını ister tuzlu ister tatlı olarak hazırlayabilirsiniz.

Airfryer mini milföy tartı tarifi: Airfryer'da mini milföy tartı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 8
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Adet 212kal

Milföy hamuru ile tatlı ya da tuzlu birçok tarif uygulayabilirsiniz. Pratik kahvaltılıklar, atıştırmalıklar ya da çay saati yanında ikramlıklar hazırlayabilir, Airfryer’da pratik şekilde pişirebilirsiniz. Milföyden hazırlayacağınız tart tarifleri hem hamur açma kısmının olmaması hem de farklı tatlara uyum sağlayabilmesi sayesinde sıkça tercih edilir. Sizin için kahvaltılarınızda ya da misafir tabaklarınızda tuzlu bir atıştırmalık olarak servis edebileceğiniz, domatesli ve mozarellalı milföy tartı tarifi hazırladık. Airfryer’da birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz domatesli ve mozarellalı mini milföy tartları tarifi:

MALZEMELER

  • 4 adet hazır milföy hamuru
  • 8 adet cherry domates
  • 1 çay bardağı mozarella peyniri (tercihinize göre farklı peynirler kullanabilirsiniz)
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı kekik
  • Airfryer muffin kalıbı

TARİF

  • Öncelikle, Airfryer’i kek modunda çalıştırın.
  • Hazır milföy hamurlarını kare olacak şekilde sekiz eşit parçaya bölün.
  • Muffin kalıbının her bir zeminine kare şeklindeki milföyleri yerleştirin.
  • Kenarları kapanacak şekilde milföyleri yerleştirin ve yapıştırın.
  • Her bir kısma domates ve peynir rendesi ekleyin.
  • Üzerlerine kekik ve tuz serpiştirin.
  • Mini milföy tartlarınızı airfryer'da kek modunda 15 dakika kadar pişirin.
  • Milföyler piştikten sonra sıcak olarak servis edin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Airfryer'da barbekü soslu tavuk budu nasıl yapılır? Airfryer'da barbekü soslu tavuk budu nasıl yapılır?
Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyorZamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Anahtar Kelimeler:
milföy hamurlu tarifler tarif yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

Nusret Gökçe sahaya indi, Angel di Maria ve kupayla poz verdi! O anlar dalga konusu oldu

Nusret Gökçe sahaya indi, Angel di Maria ve kupayla poz verdi! O anlar dalga konusu oldu

Katar'da resmen izdiham oldu! Bomba yorum

Katar'da resmen izdiham oldu! Bomba yorum

Los Angeles'ta kalp krizi geçirdi! İşte son hali

Los Angeles'ta kalp krizi geçirdi! İşte son hali

Çaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu

Çaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu

MasterChef'in eleme gecesinde olay sözler! Ekran başındakiler dondu kaldı: "Kefeni yırttık yine!"

MasterChef'in eleme gecesinde olay sözler! Ekran başındakiler dondu kaldı: "Kefeni yırttık yine!"

Lezzetine doyum olmuyor: Tel tel ayrılan katmer tarifi

Lezzetine doyum olmuyor: Tel tel ayrılan katmer tarifi

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.