Airfryer mini milföy tartı tarifi: Airfryer'da mini milföy tartı nasıl yapılır?

Milföy hamuru ile tatlı ya da tuzlu birçok tarif uygulayabilirsiniz. Pratik kahvaltılıklar, atıştırmalıklar ya da çay saati yanında ikramlıklar hazırlayabilir, Airfryer’da pratik şekilde pişirebilirsiniz. Milföyden hazırlayacağınız tart tarifleri hem hamur açma kısmının olmaması hem de farklı tatlara uyum sağlayabilmesi sayesinde sıkça tercih edilir. Sizin için kahvaltılarınızda ya da misafir tabaklarınızda tuzlu bir atıştırmalık olarak servis edebileceğiniz, domatesli ve mozarellalı milföy tartı tarifi hazırladık. Airfryer’da birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz domatesli ve mozarellalı mini milföy tartları tarifi: