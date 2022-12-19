Airfryer mini milföy tartı tarifi: Airfryer'da mini milföy tartı nasıl yapılır?

Milföy hamuru ile tatlı ya da tuzlu birçok tarif uygulayabilirsiniz. Pratik kahvaltılıklar, atıştırmalıklar ya da çay saati yanında ikramlıklar hazırlayabilir, Airfryer’da pratik şekilde pişirebilirsiniz. Milföyden hazırlayacağınız tart tarifleri hem hamur açma kısmının olmaması hem de farklı tatlara uyum sağlayabilmesi sayesinde sıkça tercih edilir. Sizin için kahvaltılarınızda ya da misafir tabaklarınızda tuzlu bir atıştırmalık olarak servis edebileceğiniz, domatesli ve mozarellalı milföy tartı tarifi hazırladık. Airfryer’da birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz domatesli ve mozarellalı mini milföy tartları tarifi:

MALZEMELER 4 adet hazır milföy hamuru

8 adet cherry domates

1 çay bardağı mozarella peyniri (tercihinize göre farklı peynirler kullanabilirsiniz)

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kekik

Airfryer muffin kalıbı

TARİF Öncelikle, Airfryer’i kek modunda çalıştırın.

Hazır milföy hamurlarını kare olacak şekilde sekiz eşit parçaya bölün.

Muffin kalıbının her bir zeminine kare şeklindeki milföyleri yerleştirin.

Kenarları kapanacak şekilde milföyleri yerleştirin ve yapıştırın.

Her bir kısma domates ve peynir rendesi ekleyin.

Üzerlerine kekik ve tuz serpiştirin.

Mini milföy tartlarınızı airfryer'da kek modunda 15 dakika kadar pişirin.

Milföyler piştikten sonra sıcak olarak servis edin.



