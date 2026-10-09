Markette tavuk alırken çoğu kişi rengine bakıyor! Sarı ve beyaz arasındaki fark meğer buymuş

Marketten tavuk alırken seçiminizi neye göre yapıyorsunuz? Daha beyaz görünen tavukların daha taze, sarı derili olanların ise daha doğal olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak tavukların deri rengindeki bu farklılığın kaliteyle doğrudan bir ilgisi bulunmuyor. Renk farkının temel nedeni, tavukların yetiştirilme sürecindeki beslenme şekli.

Tavuğun deri rengini belirleyen en önemli faktörlerden biri beslenme şekli. Sarı mısır, yonca ve bazı çiçek türleri gibi doğal karotenoidler açısından zengin yemlerle beslenen tavuklarda sarı deri rengi görülebiliyor.

Tavuk bu besinleri tükettiğinde karotenoid adı verilen pigmentler deri altındaki yağ dokusunda birikiyor. Bunun sonucunda deri sarı veya altın tonlarında bir görünüm kazanıyor.

BEYAZ DERİLİ TAVUKLARDA DURUM FARKLI

Beyaz derili tavuklarda ise bu pigmentleri daha düşük miktarda içeren yemler kullanılıyor. Buğday ve sorgum gibi tahılların bu gruba örnek olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla tavuğun derisinin beyaz olması tek başına daha düşük kaliteli olduğu anlamına gelmediği gibi sarı olması da daha kaliteli olduğunun göstergesi değil.

SARI TAVUK DAHA BESLEYİCİ Mİ?

Sarı derili tavuğun daha doğal, lezzetli veya besleyici olduğu yönündeki yaygın inanışın doğru olmadığı belirtiliyor. Her iki türün de besin profillerinin birbirine oldukça yakın olduğu; kaliteli protein, B vitaminleri, fosfor ve selenyum sağlayabildiği aktarılıyor. Bu nedenle yalnızca besin değeri açısından seçim yaparken deri rengini temel kriter olarak almak gerekmiyor.

Sarı derili tavuklar, pişirildiğinde oluşan altın rengi görünüm nedeniyle özellikle fırınlama ve ızgara gibi yöntemlerde görsel açıdan daha fazla tercih edilebiliyor.

TAVUK ALIRKEN RENGİNDEN ÇOK BUNLARA BAKIN

Tavuk satın alırken deri renginden ziyade tazelik ve gıda güvenliği belirtilerine dikkat edilmesi öneriliyor. Etin dokusunun sıkı ve homojen olması, keskin veya ekşi kötü bir kokunun bulunmaması ve deride gri ya da yeşilimsi lekeler görülmemesi önemli işaretler arasında sıralanıyor. Ayrıca ürünün uygun şekilde soğutulmuş olması ve ambalajında belirtilen tüketim tarihinin kontrol edilmesi gerekiyor.