YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Markette tavuk alırken çoğu kişi rengine bakıyor! Sarı ve beyaz arasındaki fark meğer buymuş

Marketten tavuk alırken bazı ürünlerin daha sarı, bazılarının ise daha beyaz olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Peki tavukların deri rengi neden farklılık gösteriyor ve bu renk farkı ne anlama geliyor? Sarı ve beyaz derili tavuklar arasında gerçekten kalite farkı var mı?

Markette tavuk alırken çoğu kişi rengine bakıyor! Sarı ve beyaz arasındaki fark meğer buymuş
Gökçen Kökden

Marketten tavuk alırken seçiminizi neye göre yapıyorsunuz? Daha beyaz görünen tavukların daha taze, sarı derili olanların ise daha doğal olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak tavukların deri rengindeki bu farklılığın kaliteyle doğrudan bir ilgisi bulunmuyor. Renk farkının temel nedeni, tavukların yetiştirilme sürecindeki beslenme şekli.

Markette tavuk alırken çoğu kişi rengine bakıyor! Sarı ve beyaz arasındaki fark meğer buymuş 1

Tavuğun deri rengini belirleyen en önemli faktörlerden biri beslenme şekli. Sarı mısır, yonca ve bazı çiçek türleri gibi doğal karotenoidler açısından zengin yemlerle beslenen tavuklarda sarı deri rengi görülebiliyor.

Tavuk bu besinleri tükettiğinde karotenoid adı verilen pigmentler deri altındaki yağ dokusunda birikiyor. Bunun sonucunda deri sarı veya altın tonlarında bir görünüm kazanıyor.

BEYAZ DERİLİ TAVUKLARDA DURUM FARKLI

Beyaz derili tavuklarda ise bu pigmentleri daha düşük miktarda içeren yemler kullanılıyor. Buğday ve sorgum gibi tahılların bu gruba örnek olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla tavuğun derisinin beyaz olması tek başına daha düşük kaliteli olduğu anlamına gelmediği gibi sarı olması da daha kaliteli olduğunun göstergesi değil.

SARI TAVUK DAHA BESLEYİCİ Mİ?

Markette tavuk alırken çoğu kişi rengine bakıyor! Sarı ve beyaz arasındaki fark meğer buymuş 2

Sarı derili tavuğun daha doğal, lezzetli veya besleyici olduğu yönündeki yaygın inanışın doğru olmadığı belirtiliyor. Her iki türün de besin profillerinin birbirine oldukça yakın olduğu; kaliteli protein, B vitaminleri, fosfor ve selenyum sağlayabildiği aktarılıyor. Bu nedenle yalnızca besin değeri açısından seçim yaparken deri rengini temel kriter olarak almak gerekmiyor.

Sarı derili tavuklar, pişirildiğinde oluşan altın rengi görünüm nedeniyle özellikle fırınlama ve ızgara gibi yöntemlerde görsel açıdan daha fazla tercih edilebiliyor.

TAVUK ALIRKEN RENGİNDEN ÇOK BUNLARA BAKIN

Markette tavuk alırken çoğu kişi rengine bakıyor! Sarı ve beyaz arasındaki fark meğer buymuş 3

Tavuk satın alırken deri renginden ziyade tazelik ve gıda güvenliği belirtilerine dikkat edilmesi öneriliyor. Etin dokusunun sıkı ve homojen olması, keskin veya ekşi kötü bir kokunun bulunmaması ve deride gri ya da yeşilimsi lekeler görülmemesi önemli işaretler arasında sıralanıyor. Ayrıca ürünün uygun şekilde soğutulmuş olması ve ambalajında belirtilen tüketim tarihinin kontrol edilmesi gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2027 Michelin Rehberi’nin Türkiye ulusal seçkisi 3 Aralık’ta açıklanacak2027 Michelin Rehberi’nin Türkiye ulusal seçkisi 3 Aralık’ta açıklanacak
Domatesi kabuğuyla ve zeytinyağıyla pişirin! Profesör nedenini açıkladıDomatesi kabuğuyla ve zeytinyağıyla pişirin! Profesör nedenini açıkladı

Anahtar Kelimeler:
tavuk market
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.