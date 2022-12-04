Airfryer patates kroket tarifi: Airfryer'da patates kroket nasıl yapılır?

Patates kroket, haşlanmış patateslerin içine eklenen yumurta, un ve soğan gibi malzemelerden yapılan lezzetli bir yemektir. Airfryer ile pişirildiğinde çok daha hafif ve sağlıklı bir alternatif sunar. Bu tarifimizde size airfryer kullanarak nasıl lezzetli patates kroketleri yapabileceğinizi anlatacağız. Tarifimizde kullanacağımız malzemeler çok basit ve kolay bulunabilir. Umarım bu tarifimizi takip ederek siz de airfryer'da lezzetli patates kroketleri yapabilirsiniz. Afiyet olsun!
Bu tarifte paylaştığımız malzemeler patates kroketlerinin temel malzemeleridir. İsterseniz bu malzemelere farklı baharatlar veya sebzeler ekleyerek patates kroketlerinizin lezzetini değiştirebilirsiniz. Örneğin; maydanoz, kekik gibi baharatlar ekleyebilir, beşamel sosu ile servis edebilir ya da patateslerin içine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek peynirli patates kroketleri yapabilirsiniz. Tarifi kendi lezzet tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz.