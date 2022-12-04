Airfryer patates kroket tarifi: Airfryer'da patates kroket nasıl yapılır?

Patates kroket, haşlanmış patateslerin içine eklenen yumurta, un ve soğan gibi malzemelerden yapılan lezzetli bir yemektir. Airfryer ile pişirildiğinde çok daha hafif ve sağlıklı bir alternatif sunar. Bu tarifimizde size airfryer kullanarak nasıl lezzetli patates kroketleri yapabileceğinizi anlatacağız. Tarifimizde kullanacağımız malzemeler çok basit ve kolay bulunabilir. Umarım bu tarifimizi takip ederek siz de airfryer'da lezzetli patates kroketleri yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

Bu tarifte paylaştığımız malzemeler patates kroketlerinin temel malzemeleridir. İsterseniz bu malzemelere farklı baharatlar veya sebzeler ekleyerek patates kroketlerinizin lezzetini değiştirebilirsiniz. Örneğin; maydanoz, kekik gibi baharatlar ekleyebilir, beşamel sosu ile servis edebilir ya da patateslerin içine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek peynirli patates kroketleri yapabilirsiniz. Tarifi kendi lezzet tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz.

MALZEMELER 2 adet orta boy patates

1 adet yumurta

1 adet küçük boy soğan

2-3 yemek kaşığı un

Tuz

TARİF Patatesleri soyup küp küp doğrayın ve haşlayın. Haşladıktan sonra patatesleri ezin ve bir kasede koyun.

Patateslerin içine yumurta, ince doğranmış soğan, un ve tuz ekleyin ve iyice karıştırın.

Elde ettiğiniz kıvamı kroket şekline vermek için küçük parçalar alın ve oval bir şekil verin.

Patates kroketlerini airfryer'da pişirmek için, airfryer kabının içine bir kaç tane kroket koyun ve 180 derecede yaklaşık 15 dakika pişirin. Kroketler piştiğinde sıcak olarak servis edebilirsiniz.



