Airfryer patlamış balkabağı tohumları tarifi: Airfryer'da patlamış balkabağı tohumları nasıl yapılır?

Pazaryerlerinde ya da aktarlarda bulabileceğiniz balkabağı tohumları ile mutfağınızda renkli sunumlar hazırlayabilirsiniz. Kavrulmuş ya da kurutulmuş olarak satılan balkabağı tohumlarını pişirmek için Airfryer kullanabilirsiniz. Bu sayede daha hızlı ve daha lezzetli yiyecekler sunabilirsiniz.

Kavrulmuş balkabağı tohumlarını damak tadınıza göre farklı baharatlar ya da soslarla servis edebilir ya da tüketebilirsiniz. Tava, fırın gibi diğer pişirme yöntemlerinden farklı olarak Airfryer balkabağı tohumlarınızı çok daha kısa sürelerde pişirecektir.

Miktarlarını ve baharatlarını kendi zevkinize göre değiştirebileceğiniz patlamış balkabağı tohumları tarifini ve bu tarif için gerekli olan malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz:

MALZEMELER 1 Su bardağı patlamış balkabağı tohumu

1 Çay kaşığı tuz

½ tatlı kaşığı zeytinyağı

Tercihe göre ½’şer oranda çay kaşığı baharat (Karabiber, pul biber, kekik, paprika vb.)

TARİF Tüm baharatları bir kapta karıştırın.

Zeytinyağı ekleyip karıştırın.

Airfryer’i 150 derecede ısıtın.

Tohumları zeytinyağlı karışıma ekleyin ve özdeşleşene dek karıştırın.

Airfryer’de 15 dakika kadar pişirin. (Kontrol ederek pişirebilir damak tadınıza göre bu süreyi uzatabilirsiniz. )



