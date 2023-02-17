Airfryer sebzeli omlet tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da sebzeli omlet nasıl yapılır?

Kısa süreler içinde birçok çeşit bulunan sofralar hazırlamanıza yardımcı olabilen airfryer ile tüm tariflerinizi birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Kahvaltı sofralarınızda farklı tariflere yer verebilmek için de airfryer kullanabilirsiniz. Dünya lezzetleri arasında yer alan sebzeli omletleri airfryer’da pişirip tüketebilirsiniz. Sebzeli omlet tarifi için en sık kullanılan tariflerden birini aşağıda bulabilir ve bu tarif için ihtiyacınız olacak tüm malzemeleri kullanarak lezzetli bir kahvaltılık hazırlayabilirsiniz. Verilen tarifin malzemelerini kişi sayınıza göre değiştirebilirsiniz. Arzunuza göre farklı başka malzemeler kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Airfryer'da sebzeli omlet tarifimiz:

MALZEMELER 3 adet yumurta

1 adet patates

2 yemek kaşığı süt

1 adet domates

1 adet yeşilbiber

1 adet kapya biber

3 adet mantar

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

½ demet maydonoz

½ su bardağı taze kaşar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

TARİF Kaşarı rendeleyin.

Patatesi haşlayın.

Mantarları doğrayın.

Biberleri doğrayın.

Maydanozları kıyın.

Tüm malzemeleri karıştırın ve yumurtalar köpürene dek çırpın.

Hazırladığınız karışımı pişirme haznesine dökün.

Airfryer’i 200 derecede çalıştırın ve 5 dakika kadar ısıtın.

10-15 dakika arasında kontrol ederek pişirin.



