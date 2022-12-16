Airfryer sebzeli tavuk sote tarifi: Airfryer'da sebzeli tavuk sote nasıl yapılır?

Sebzeli tavuk sote için malzeme miktarları ve sebzeleri tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Tavuğun miktarını, kişi başına 200-300 gram olacak şekilde tercih edebilirsiniz. Tavuğa eşit oranda istediğiniz sebzeleri ekleyebilirsiniz. Örneğin 200 gram tavuğa 200 gram havuç, patates ve soğan ekleyebilirsiniz. Acı biber kullanırsanız biber miktarını azaltabilirsiniz. Tavuk soteyi pişirmeden önce malzemeleri doğrayıp karıştırın ve tüm malzemeleri iyi bir şekilde karıştırın. Airfryer’de birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz sebzeli tavuk tarifi: