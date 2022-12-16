Airfryer sebzeli tavuk sote tarifi: Airfryer'da sebzeli tavuk sote nasıl yapılır?

Sebzeli tavuk sote için malzeme miktarları ve sebzeleri tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Tavuğun miktarını, kişi başına 200-300 gram olacak şekilde tercih edebilirsiniz. Tavuğa eşit oranda istediğiniz sebzeleri ekleyebilirsiniz. Örneğin 200 gram tavuğa 200 gram havuç, patates ve soğan ekleyebilirsiniz. Acı biber kullanırsanız biber miktarını azaltabilirsiniz. Tavuk soteyi pişirmeden önce malzemeleri doğrayıp karıştırın ve tüm malzemeleri iyi bir şekilde karıştırın. Airfryer’de birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz sebzeli tavuk tarifi:

MALZEMELER 2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet tavukgöğsü

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

½ adet kırmızı biber

1 adet doğranmış domates

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

TARİF Tavukgöğsünüzü ince bir şekilde dilimleyin.

Soğan, yeşil biber, kırmızı biber ve domatesleri ince ince dilimleyin.

Tüm malzemeleri bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla birlikte karıştırın.

Airfryer'ı tavuk modunda çalıştırın ve 3 dakika ısınmaya bırakın.

Airfryer haznesine tavukları ve sebzeleri tek kat olacak şekilde yerleştirin.

Hazneyi yerleştirin ve pişirmeye başlayın.

Pişme işlemi sırasında 2-3 dakikada bir hazneyi çıkarıp sallayın ve malzemeleri ters-düz edin.

Tavuğunuzu ve sebzelerinizi 10-12 dakika kadar pişirin.

Tavuğunuz ve sebzeleriniz piştikten sonra servis tabağına alın.

İsteğe bağlı olarak sebzeli tavuk sotenizi taze zeytinyağı ve limon suyu ile servis edebilirsiniz.



