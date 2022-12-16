YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Airfryer Tarifleri
  4. Airfryer sebzeli tavuk sote tarifi: Airfryer'da sebzeli tavuk sote nasıl yapılır?

Airfryer sebzeli tavuk sote tarifi: Airfryer'da sebzeli tavuk sote nasıl yapılır?

16.12.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Airfryer pişirdiği yemeklerin lezzetine lezzet kattığı gibi yağ oranlarını da azaltarak pişirir. Aynı zamanda Arifryer kullanarak yemeklerinizin daha kısa sürelerde pişmesini de sağlayabilirsiniz. Akşam yemeklerinde, kalabalık yemek davetlerinde ya da öğünlerde en sık tercih edilen sebzeli tavuk sote de Airfryer ile kısa süre içinde hazırlanabilecek yemekler arasındadır.

Airfryer sebzeli tavuk sote tarifi: Airfryer'da sebzeli tavuk sote nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 1
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 12dk
Kalori/100gram 106kal

Sebzeli tavuk sote için malzeme miktarları ve sebzeleri tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Tavuğun miktarını, kişi başına 200-300 gram olacak şekilde tercih edebilirsiniz. Tavuğa eşit oranda istediğiniz sebzeleri ekleyebilirsiniz. Örneğin 200 gram tavuğa 200 gram havuç, patates ve soğan ekleyebilirsiniz. Acı biber kullanırsanız biber miktarını azaltabilirsiniz. Tavuk soteyi pişirmeden önce malzemeleri doğrayıp karıştırın ve tüm malzemeleri iyi bir şekilde karıştırın. Airfryer’de birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz sebzeli tavuk tarifi:

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet tavukgöğsü
  • 1 adet soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • ½ adet kırmızı biber
  • 1 adet doğranmış domates
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kuru nane

TARİF

  • Tavukgöğsünüzü ince bir şekilde dilimleyin.
  • Soğan, yeşil biber, kırmızı biber ve domatesleri ince ince dilimleyin.
  • Tüm malzemeleri bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla birlikte karıştırın.
  • Airfryer'ı tavuk modunda çalıştırın ve 3 dakika ısınmaya bırakın.
  • Airfryer haznesine tavukları ve sebzeleri tek kat olacak şekilde yerleştirin.
  • Hazneyi yerleştirin ve pişirmeye başlayın.
  • Pişme işlemi sırasında 2-3 dakikada bir hazneyi çıkarıp sallayın ve malzemeleri ters-düz edin.
  • Tavuğunuzu ve sebzelerinizi 10-12 dakika kadar pişirin.
  • Tavuğunuz ve sebzeleriniz piştikten sonra servis tabağına alın.
  • İsteğe bağlı olarak sebzeli tavuk sotenizi taze zeytinyağı ve limon suyu ile servis edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Airfryer'da acılı tavuk kanat nasıl yapılır?Airfryer'da acılı tavuk kanat nasıl yapılır?
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür
Anahtar Kelimeler:
tavuk sote tavuk sote tarifi tarifi

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken poz! Bacağını duvara dayayıp...

Dikkat çeken poz! Bacağını duvara dayayıp...

Türkiye onu 'Yalçın Abi' olarak tanıdı! Son halini gören inamamadı

Türkiye onu 'Yalçın Abi' olarak tanıdı! Son halini gören inamamadı

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

Kadayıfın en pratik hali: Cennet çamuru tarifi

Kadayıfın en pratik hali: Cennet çamuru tarifi

Gelinim Mutfakta Tavuklu hünkar beğendi tarifi

Gelinim Mutfakta Tavuklu hünkar beğendi tarifi

Airfryer'da Tekirdağ köfte nasıl yapılır?

Airfryer'da Tekirdağ köfte nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.