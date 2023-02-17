Airfryer sucuk köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da sucuk köfte nasıl yapılır?

Pazar kahvaltılarında Türk sofralarının gözdesi olan sucuğu sadece yumurta ile kahvaltıda değil köfte olarak her öğünde tüketebilirsiniz. Airfryer kullanarak pişireceğiniz sucuk köfteleri istediğiniz yardımcı yemeklerle ya da kendiniz ürettiğiniz özel soslarla servis edebilirsiniz. En pratik sucuk köftesi tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Airfryer’da kolaylıkla pişirebileceğiniz sucuk köfteleri için aşağıda verilen tarif adımlarını izlemeniz yeterli olacaktır. Tarifin malzemelerini kişi sayınıza göre değiştirebilirsiniz. Airfryer'da sucuk köfte tarifimiz: