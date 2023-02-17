Airfryer sucuk köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da sucuk köfte nasıl yapılır?

Pazar kahvaltılarında Türk sofralarının gözdesi olan sucuğu sadece yumurta ile kahvaltıda değil köfte olarak her öğünde tüketebilirsiniz. Airfryer kullanarak pişireceğiniz sucuk köfteleri istediğiniz yardımcı yemeklerle ya da kendiniz ürettiğiniz özel soslarla servis edebilirsiniz. En pratik sucuk köftesi tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Airfryer’da kolaylıkla pişirebileceğiniz sucuk köfteleri için aşağıda verilen tarif adımlarını izlemeniz yeterli olacaktır. Tarifin malzemelerini kişi sayınıza göre değiştirebilirsiniz. Airfryer'da sucuk köfte tarifimiz:

MALZEMELER 500 gram orta yağlı kıyma

1,5 çay bardağı tuz

1,5 çay bardağı karabiber

1,5 çay bardağı kırmızı toz biber

1,5 çay kaşığı pul biber

1,5 çay kaşığı kekik

2-3 yemek kaşığı galeta unu

2-3 diş ezilmiş ya da rendelenmiş sarımsak

TARİF Tüm malzemeleri bir kaba alın ve iyice yoğurun.

Kıyma diğer malzemelerle iyice harmanlandıktan sonra bir streç filme alın.

Streç film yardımıyla köfteyi rulo hâline getirin.

Rulo hâline gelen köfte harcını 1-2 saat buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen köfte harcını sucuk gibi dilimleyin.

Airfryer’i köfte modunda çalıştırın.

Dilimlediğiniz köfteleri hazneye yerleştirin ve pişirmeye başlayın.

Yaklaşık 8-10 dakika kadar pişirin.

Köfteler piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.



