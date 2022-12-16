Airfryer tavuk fajita tarifi: Airfryer'da tavuk fajita nasıl yapılır?

TGenel olarak et ya da tavuk, biberler ve soğanlarla hazırlanır. Tavuk fajita, tortilla adı verilen Meksika ekmeği ile birlikte yenir. Temel olarak tavuk fajita tavuk, biberler ve soğanların pişirilmesiyle yapılır. Lezzetlendirme için de çeşitli baharatlardan yararlanabilir, baharatlarını ağız tadınıza ve tercihinize göre belirleyebilirsiniz. Tavuk fajita, Meksikalıların yanı sıra dünya çapında birçok insan tarafından sevilen ve sıklıkla tercih edilen bir yemektir. Airfryer ile pişireceğiniz tavuk fajita hem daha az yağlı hem de daha lezzetli olacaktır. Airfryer’da kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz tavuk fajita tarifi: