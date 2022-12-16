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Airfryer tavuk fajita tarifi: Airfryer'da tavuk fajita nasıl yapılır?

16.12.2022 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika mutfağından gelen bir yemek olan fajita hem tavuk hem de etten yapılabilen bir yemek çeşididir. Tavuk fajita, Meksika mutfağından bir lezzettir ve zamanla Türk mutfağına da gelip yerleşmiştir. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz tavuk fajitayı Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirerek servise hazır hâle getirebilirsiniz. Tavuk fajitayı Airfryer ile on dakika içinde pişirebilirsiniz.

Airfryer tavuk fajita tarifi: Airfryer'da tavuk fajita nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 3
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 12dk
Kalori/Porsiyon 350kal

TGenel olarak et ya da tavuk, biberler ve soğanlarla hazırlanır. Tavuk fajita, tortilla adı verilen Meksika ekmeği ile birlikte yenir. Temel olarak tavuk fajita tavuk, biberler ve soğanların pişirilmesiyle yapılır. Lezzetlendirme için de çeşitli baharatlardan yararlanabilir, baharatlarını ağız tadınıza ve tercihinize göre belirleyebilirsiniz. Tavuk fajita, Meksikalıların yanı sıra dünya çapında birçok insan tarafından sevilen ve sıklıkla tercih edilen bir yemektir. Airfryer ile pişireceğiniz tavuk fajita hem daha az yağlı hem de daha lezzetli olacaktır. Airfryer’da kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz tavuk fajita tarifi:

MALZEMELER

  • 2 adet orta boy tavuk göğsü
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet sarı biber
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • 3 tane tortilla ekmeği

TARİF

  • Tavuk göğsünü ince uzun yani jülyen şekilde kesin.
  • Biberleri ve soğanı da ince uzun olacak şekilde kesin.
  • Bir kaba baharatları, sebzeleri ve tavuk göğsünü ekleyin ve karıştırın.
  • Airfryer'i tavuk modunda çalıştırın ve 3 dakika ısınmasını bekleyin.
  • Airfryer'in haznesine tüm malzemeleri tek kat olacak şekilde dizin ve yerleştirin.
  • Airfryer'ınızın kapağını kapatın ve tavuk fajitalarınızı 10-15 dakika kadar pişirin.
  • Pişirme esnasında 3-4 dakikada bir hazneyi biraz çıkarıp sallayın ve malzemeleri ters-düz edin.
  • Tavuk fajitalarınız piştikten sonra tabağa alın.
  • Tortilla ekmeklerinin arasına tavuk fajitadan koyun ve dürüm olarak servis edin.


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