Gastronomi platformu Taste Atlas, dünya mutfaklarının öne çıkan yumurtalı yemeklerini Kasım 2026 sıralamasında bir araya getirdi. Toplam 50 yemeğin bulunduğu listede Türkiye'den dört lezzet yer aldı. Üstelik Türk mutfağının üç temsilcisi, dünyanın en iyi 20 yumurtalı yemeği arasına girmeyi başardı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ ISPANAKLI YUMURTA OLDU

Listenin Türkiye açısından en dikkat çekici sonucu, ıspanaklı yumurtanın elde ettiği derece oldu. Ispanak ve yumurtanın bir araya gelmesiyle hazırlanan bu geleneksel yemek, Taste Atlas değerlendirmesinde 4,2 puan alarak dünya genelinde sekizinci sıraya yerleşti. Böylece ıspanaklı yumurta, listede yer alan dört Türk yemeği arasında en yüksek dereceyi elde eden lezzet oldu.

MENEMEN DÜNYA SIRALAMASINDA 14'ÜNCÜ OLDU

Türk kahvaltılarının en sevilen yemeklerinden menemen de dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri arasında kendine yer buldu. Domates, biber ve yumurtayla hazırlanan menemen, 4,1 puanla listenin 14'üncü sırasında yer aldı. Menemenin hemen önünde ise ABD mutfağıyla özdeşleşen ve genellikle poşe yumurta ile özel sos eşliğinde hazırlanan eggs Benedict bulunuyor.

ÇILBIR İLK 20'YE GİRMEYİ BAŞARDI

Türk mutfağının dünya listesine giren bir diğer temsilcisi çılbır oldu. Poşe yumurtanın yoğurt ve tereyağlı sosla buluştuğu çılbır, 4,1 puan alarak dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri arasında 18'inci sıraya yerleşti. Özellikle yoğurtlu sunumu ve üzerine gezdirilen tereyağlı sosuyla diğer yumurtalı tariflerden ayrılan çılbır, Türkiye'nin ilk 20'ye giren üçüncü yemeği oldu.

KARADENİZ'İN KAYGANASI DA LİSTEDE

Türkiye'den ilk 50'ye girmeyi başaran dördüncü lezzet ise kaygana oldu. Özellikle Karadeniz mutfağında yaygın olarak hazırlanan kaygana, yumurtalı hamur karışımının tavada pişirilmesiyle yapılıyor. Tarif, yöresine göre farklı malzemelerle zenginleştirilebiliyor. Taste Atlas'ın değerlendirmesinde 3,9 puan alan kaygana, dünya sıralamasında 30'uncu sırada yer aldı.

Böylece Türk mutfağı; ıspanaklı yumurta, menemen, çılbır ve kaygana ile dünyanın en iyi 50 yumurtalı yemeği arasında temsil edildi.

DÜNYANIN EN İYİ YUMURTALI YEMEĞİ JAPONYA'DAN ÇIKTI

Listenin zirvesinde ise Japon mutfağının sevilen lezzetlerinden ajitsuke tamago yer aldı. Taste Atlas değerlendirmesinde 4,4 puan alan ajitsuke tamago, dünyanın en iyi yumurtalı yemeği seçildi. Genellikle ramenin yanında servis edilen bu tarifte yumurtalar, sarıları yumuşak kalacak şekilde haşlandıktan sonra özel bir sos karışımında marine ediliyor.

Japonya'yı aynı puanla Yunanistan takip etti.

Yunan mutfağının domatesli yumurta yemeği strapatsada, 4,4 puanla ikinci sırada yer alırken İspanya'nın tortilla de Betanzos adlı geleneksel yemeği 4,3 puanla üçüncü oldu.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 YUMURTALI YEMEĞİ

Taste Atlas'ın Kasım 2026 sıralamasına göre ilk 10'da şu yemekler bulunuyor:

Ajitsuke tamago – Japonya

Strapatsada – Yunanistan

Tortilla de Betanzos – İspanya

Tortang talong – Filipinler

Shakshouka – Tunus

Huevos rotos – İspanya

Staka me ayga – Yunanistan

Ispanaklı yumurta – Türkiye

Fan qie chao dan – Çin

Fourtalia – Yunanistan

Listenin ilk 10 sırasında Yunanistan üç farklı yemekle temsil edilirken İspanya iki lezzetle yer aldı.

Japonya, Filipinler, Tunus, Türkiye ve Çin ise ilk 10'a birer yemek sokmayı başardı.

Not: Görseller yapay zeka tarafından oluşturulmuştur.