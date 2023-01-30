Airfryer tavuk sote tarifi: Airfryer'da tavuk sote nasıl yapılır?

Pratik bir şekilde hazırlanışı, kolay bulunan malzemeler ile hazırlanabilişi nedeniyle tüm öğünler için en çok tercih edilen yemeklerden biri de tavuk sotedir. Yemeğe gelen misafirlere kısa süre içinde hazırlanarak servis edilebilecek bir yemektir. Airfryer kullanarak bu lezzetli tarifin lezzetini katlayabilir ve kısa süre içinde pişirerek sunabilirsiniz.

Farklı şekillerde ve farklı sebzeler ile baharatlar kullanılarak da hazırlanabilen tavuk sote için aşağıda verilen malzemeleri kullanabilirsiniz. Verilen tarif adımlarını uygulayarak lezzetli bir tavuk sote pişirip sevdiklerinize sunabilirsiniz:

MALZEMELER ½ adet tavukgöğsü

½ adet yemeklik soğan

2 diş ezilmiş sarımsak

1 adet çarliston biber

1 adet kapya biber

½ adet kabak

4 adet küçük domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

TARİF Tüm sebzeleri ve tavukları küp küp olacak şekilde doğrayın.

Tavuk ve sebze karışımına baharatları ve yağı ekleyin.

Karışımı iyice özdeşleşecek şekilde harmanlayın.

Airfryer’i 180 dakikaya ayarlayın ve tavuk modunda çalıştırarak ısıtın.

Airfryer haznesi ısındıktan sonra tüm malzemeleri tek kat olacak şekilde yerleştirin.

On dakika kadar Airfryer’de pişirin.



