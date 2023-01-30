Airfryer tavuk sote tarifi: Airfryer'da tavuk sote nasıl yapılır?

Pratik bir şekilde hazırlanışı, kolay bulunan malzemeler ile hazırlanabilişi nedeniyle tüm öğünler için en çok tercih edilen yemeklerden biri de tavuk sotedir. Yemeğe gelen misafirlere kısa süre içinde hazırlanarak servis edilebilecek bir yemektir. Airfryer kullanarak bu lezzetli tarifin lezzetini katlayabilir ve kısa süre içinde pişirerek sunabilirsiniz.
Farklı şekillerde ve farklı sebzeler ile baharatlar kullanılarak da hazırlanabilen tavuk sote için aşağıda verilen malzemeleri kullanabilirsiniz. Verilen tarif adımlarını uygulayarak lezzetli bir tavuk sote pişirip sevdiklerinize sunabilirsiniz: