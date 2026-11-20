Patates ve tatlı patates, besin değerleri bakımından birbirine benzeyen ancak bazı yönlerden farklılaşan iki önemli besin kaynağı olarak öne çıktı.

Her ikisi de lif, potasyum ve çeşitli vitaminler içerirken tatlı patates, beta karoten bakımından sağladığı avantajla dikkat çekti.

PATATES Mİ TATLI PATATES Mİ DAHA BESLEYİCİ?

Patates ve tatlı patates, günlük beslenmede enerji sağlayan önemli karbonhidrat kaynakları arasında bulunuyor.

Özel bir klinikte yayımlanan değerlendirmede Diyetisyen Beth Czerwony, her iki besinin de lif, karbonhidrat, potasyum, B6 ve C vitaminleri içerdiğini belirtti.

Ancak tatlı patates, içerdiği beta karoten sayesinde besin değeri açısından küçük bir avantaja sahip. Tatlı patatese turuncu rengini veren bu bileşik, vücutta A vitaminine dönüştürülüyor. Aynı zamanda antioksidan özellikleriyle de öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bu durum, beyaz patatesin beslenmeden çıkarılması gerektiği anlamına gelmiyor. Her iki besinin de farklı besin öğeleri sunduğu ve öğünlerde dönüşümlü olarak tüketilebileceği ifade edildi.

PATATES VE TATLI PATATESİN KABUĞUNU SOYMAYIN

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konu ise patates ve tatlı patatesin kabukları. Her iki besinin de lif içeriğinin önemli bir bölümü kabuğunda bulunuyor.

Diyetisyen Beth Czerwony, toplam lifin yaklaşık yarısının kabukta yer aldığını belirterek, kabukların da tüketilmesini önerdi. Bunun için pişirmeden önce patateslerin akan su altında iyice yıkanması ve üzerindeki toprak kalıntılarının temizlenmesi gerekir.

Kabuklarıyla tüketmek, besinlerden alınan lif miktarını artırmaya yardımcı oluyor. Lif ise sindirim sisteminin normal işleyişi açısından önemli bir rol üstleniyor.

EN SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMİ HANGİSİ?

Patates ve tatlı patatesin besin değerlerinden daha fazla yararlanmak için pişirme yöntemi de önem taşıyor.

Uzmanlar, fırında pişirmeyi besin kaybını sınırlayan yöntemlerden biri olarak öne çıkardı.

Buna karşılık kızartma işlemi, besinin yağ ve kalori miktarını önemli ölçüde artırabilir. Özellikle pişirme sonrasında eklenen tereyağı, krema ve yağlı soslar da yemeğin toplam kalorisini yükseltebilir.

Bu nedenle patates ve tatlı patates tüketirken yalnızca besinin türüne değil, nasıl hazırlandığına ve yanında hangi malzemelerin kullanıldığına da dikkat edilmesi gerekir.

UZMANLARDAN ORTAK ÖNERİ: İKİSİNİ DE TÜKETİN

Beslenme uzmanlarına göre patates ile tatlı patates arasında kesin bir tercih yapmak gerekmiyor. Tatlı patates beta karoten içeriğiyle öne çıkarken beyaz patates de potasyum, C vitamini ve B6 vitamini gibi önemli besin öğeleri sağlıyor.

Her iki besini de kabuklarıyla, iyice yıkayarak ve mümkün olduğunca fırında hazırlayarak tüketmek, dengeli beslenmeye katkıda bulunabiliyor. Kızartma ve yüksek kalorili soslar yerine daha sade pişirme yöntemlerini tercih etmek ise daha dengeli öğünler hazırlamaya yardımcı oluyor.