Airfryer yeşil sebzeli frittata tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da yeşil sebzeli frittata nasıl yapılır?

İtalyan omleti olarak da bilinen ve tüm dünyaya İtalya mutfağından yayılan frittatayı farklı malzemelerle farklı öğünlerde servis edebilirsiniz. Pişirme sürelerinizi ve mutfakta geçen zamanınızı azaltan airfryer’da pişirebileceğiniz frittataları değişik soslar ya da başka tatlarla birlikte sunabilirsiniz. Kahvaltılıklarınıza renk getirecek olan yeşil sebzeli frittata tarifini aşağıdaki malzemeler ile ve verilen pişirme adımlarını kullanarak birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Verilen malzemelerin oranlarını kişi sayısına göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Airfryer'da yeşil sebzeli frittata tarifi:

MALZEMELER 75 gram haşlanmış bezelye

75 gram kuşkonmaz

1 tane ora boy soğan

7 taneçırpılmış yumurta

1 kaşık mercanköşk baharatı

100 gram az pişmiş fettuccine

2 yemek kaşığı krema

Taze roka yaprakları

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

TARİF Kuşkonmazları ince ince doğrayın.

Soğanları ince bir şekilde kıyın.

Dilerseniz kuşkonmaz ve soğanları tavada soteleyin.

Yumurta ve kremaları bir kapta karıştırın.

Soğan, kuşkonmaz, bezelye, mercanköşk ve fettuccineyi yumurta karışımına ekleyin ve karıştırın.

Airfryer’i 320 derecede ısıtın.

Pişirme kabına hazırladığınız karışımı dökün.

10-15 dakika civarında pişirin.



