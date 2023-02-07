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Airfryer yeşil sebzeli frittata tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da yeşil sebzeli frittata nasıl yapılır?

02.02.2023 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değişik yemekleri kısa süreler içinde hazırlamanızı sağlayan Airfryer ile farklı türde kahvaltılık tarifleri de pişirebilirsiniz. Dünya mutfaklarından birçok lezzeti kendi mutfağınıza ve sofranıza taşıyarak hem sağlıklı hem de lezzetli yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Bir İtalyan omleti olan yeşil sebzeli frittata için de airfryer’i kullanabilirsiniz.

Airfryer yeşil sebzeli frittata tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da yeşil sebzeli frittata nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 300kal

İtalyan omleti olarak da bilinen ve tüm dünyaya İtalya mutfağından yayılan frittatayı farklı malzemelerle farklı öğünlerde servis edebilirsiniz. Pişirme sürelerinizi ve mutfakta geçen zamanınızı azaltan airfryer’da pişirebileceğiniz frittataları değişik soslar ya da başka tatlarla birlikte sunabilirsiniz. Kahvaltılıklarınıza renk getirecek olan yeşil sebzeli frittata tarifini aşağıdaki malzemeler ile ve verilen pişirme adımlarını kullanarak birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Verilen malzemelerin oranlarını kişi sayısına göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Airfryer'da yeşil sebzeli frittata tarifi:

MALZEMELER

  • 75 gram haşlanmış bezelye
  • 75 gram kuşkonmaz
  • 1 tane ora boy soğan
  • 7 taneçırpılmış yumurta
  • 1 kaşık mercanköşk baharatı
  • 100 gram az pişmiş fettuccine
  • 2 yemek kaşığı krema
  • Taze roka yaprakları
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

TARİF

  • Kuşkonmazları ince ince doğrayın.
  • Soğanları ince bir şekilde kıyın.
  • Dilerseniz kuşkonmaz ve soğanları tavada soteleyin.
  • Yumurta ve kremaları bir kapta karıştırın.
  • Soğan, kuşkonmaz, bezelye, mercanköşk ve fettuccineyi yumurta karışımına ekleyin ve karıştırın.
  • Airfryer’i 320 derecede ısıtın.
  • Pişirme kabına hazırladığınız karışımı dökün.
  • 10-15 dakika civarında pişirin.


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