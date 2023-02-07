Airfryer yeşil sebzeli frittata tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da yeşil sebzeli frittata nasıl yapılır?

İtalyan omleti olarak da bilinen ve tüm dünyaya İtalya mutfağından yayılan frittatayı farklı malzemelerle farklı öğünlerde servis edebilirsiniz. Pişirme sürelerinizi ve mutfakta geçen zamanınızı azaltan airfryer’da pişirebileceğiniz frittataları değişik soslar ya da başka tatlarla birlikte sunabilirsiniz. Kahvaltılıklarınıza renk getirecek olan yeşil sebzeli frittata tarifini aşağıdaki malzemeler ile ve verilen pişirme adımlarını kullanarak birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Verilen malzemelerin oranlarını kişi sayısına göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Airfryer'da yeşil sebzeli frittata tarifi: