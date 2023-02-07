Airfryer zencefilli muffin tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da zencefilli muffin nasıl yapılır?

Mutfaklarınızda geçirdiğiniz zamanı kısaltan airfryer ile lezzetli tarifler hazırlayabilir ve misafirlerinize farklı tatlar sunabilirsiniz. Yemek sofralarınızı, öğünlerinizi airfryer ile pişirdiğiniz tariflerle renklendirebilirsiniz. Tüm atıştırmalıkları, kızartmaları ve ikramlıklarınızı airfryer’da birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Airfryer ile pişireceğiniz zencefilli muffin tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri ve bu lezzetin pişirme adımlarını aşağıda görebilirsiniz. Arzunuza ve damak tadınıza göre farklı soslar ya da farklı tatların yanında servis edebilirsiniz. Airfryer'da zencefilli muffin tarifi: