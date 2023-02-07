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Airfryer zencefilli muffin tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da zencefilli muffin nasıl yapılır?

02.02.2023 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Airfryer ile tüm tariflerinizi birkaç dakika içinde pişirebilir ve mutfakta daha çok çeşit hazırlamak için zaman kazanabilirsiniz. Tüm tatlılarınızı, ana yemeklerinizi, atıştırmalıklarınızı ve kızartmalarınızı daha az yağlı ve daha çok lezzetli olarak pişirebilirsiniz. Zencefilli muffinleri de airfryer’da pişirerek çayın ya da kahvenin yanından ikramlık olarak servis edebilirsiniz. Airfryer'da zencefilli muffin nasıl yapılır?

Airfryer zencefilli muffin tarifi ve malzemeleri nedir? Airfryer'da zencefilli muffin nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Adet 180kal

Mutfaklarınızda geçirdiğiniz zamanı kısaltan airfryer ile lezzetli tarifler hazırlayabilir ve misafirlerinize farklı tatlar sunabilirsiniz. Yemek sofralarınızı, öğünlerinizi airfryer ile pişirdiğiniz tariflerle renklendirebilirsiniz. Tüm atıştırmalıkları, kızartmaları ve ikramlıklarınızı airfryer’da birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Airfryer ile pişireceğiniz zencefilli muffin tarifi için gerekli olan tüm malzemeleri ve bu lezzetin pişirme adımlarını aşağıda görebilirsiniz. Arzunuza ve damak tadınıza göre farklı soslar ya da farklı tatların yanında servis edebilirsiniz. Airfryer'da zencefilli muffin tarifi:

MALZEMELER

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı yağ
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 adet havuç
  • 1 tatlı kaşığı toz zencefil
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 yemek kaşığı vanilya
  • 3 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı hindistancevizi

TARİF

  • Yumurtaları ve şekeri köpük hâline gelene dek çırpın.
  • Zencefili, tarçını, hindistancevizini bir kaba alın.
  • Havucu rendeleyerek toz karışıma ekleyin.
  • Unu, vanilyayı, kabartma tozunu karışıma ekleyin.
  • Elde ettiğiniz karışımı alacak kadar muffin kabına eşit olarak dökün.
  • Airfryer’i 180 derecede çalıştırın ve ısıtın.
  • 30 dakika civarı, üzeri pembeleşene dek kontrol ederek pişirin.


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