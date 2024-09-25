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Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli'den dikkat çeken açıklamalar! ''Beşiktaş bu sene çok farklı... Onlardan korkmamalıyız!''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.09.2024 17:52
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Hollanda ekibinin Teknik Direktörü Francesco Farioli, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında perşembe günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli, açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam ile kırmızı-beyazlı takımın İngiliz oyuncusu Jordan Henderson, Johan Cruijff Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin açıklamaları;

''BEŞİKTAŞ, BU SEZON ÇOK FARKLI...''

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"Beşiktaş, bu sezon çok farklı. Yeni oyuncuları var. Her zaman kazanma odaklı bir kulüp. Büyük bir geçmişe sahip. Rafa Silva ve Al Musrati gibi çok tehlikeli oyuncuları var. En yüksek seviyede mücadelemizi vereceğiz. Zor bir maç olacak. Sahada taraftarımızın istediklerini görmesini sağlayacağız."

''ONLARDAN KORKMAMALIYIZ''

Eyüpspor 6.Hafta

"Onlardan korkmamalıyız. Saygılı olmak zorundayız. Korkmanız gerekmiyor çünkü o zaman kendinizi bloke edersiniz. Her zaman baskı vardır. Böylece adrenalin de aktive oluyor. Bu, güzel bir his."

''ONLARIN DNA'SINDA VAR''

Eyüpspor 6.Hafta

"Yaptığı işlerden dolayı Giovanni van Bronckhorst'u tebrik ediyorum. Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandılar. Ligde de iyi sonuçlar aldılar. Oyunlarını çok değiştirdiler. Bu, kulübün DNA'sında var."

UEFA'NIN YENİ FORMATI HAKKINDA

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"Herkes yeni formatı keşfetmeye çalışıyor. Hesaplama yapmak şu an çok zor. Her maça bir finalmiş gibi davranmak ve en iyi verimi almak zorundayız."

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AFC Ajax Francesco Farioli beşiktaş
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