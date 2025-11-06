Ajax Teknik Direktörü Heitinga'dan 'Osimhen' itirafı! Maç sonu sözleri damga vurdu

Galatasaray, Ajax maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 yıl sonra üst üste 3. galibiyetini elde etti. 3 farklı gelen galibiyet sonrası Ajax Teknik Direktörü John Heitinga'dan da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GERÇEK BİR FORVET"

Heitinga, "İlk 60 dakika pek bir şey vermedik, iyi oynadık. İkinci yarıya iyi başladık ama gerçek bir forvet golü yedik. Savunmamızı daha iyi yapmalıyız." diye konuştu.

"BİRAZ ACI VERİCİ"

Sözlerine devam eden Heitinga, "Takımda bir gelişme gördüm ve adımlar atıyoruz. Bir gün şansın bizim tarafımıza dönmesini bekliyoruz. İyi yaptığımız şeylere devam etmeliyiz. Orta saha oyuncularının doğru seçimler yapması nedeniyle bu maçta oyun çok daha olumluydu. Bunun şimdi sonuç vermesi gerekiyor. Şu an için biraz acı verici ama odak noktamız pazar günü oynayacağımız maç." dedi.

Sizce Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasını ilk 8'de bitirebilir mi? SEN DE KATIL Kesinlikle girer Hayır, giremez Karar vermek için henüz erken Fikrim yok Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

Ajax, Galatasaray'ın ardından ligde Utrecht deplasmanına gidecek. Heitinga, "Birbirimiz için mücadele ediyoruz. Bu yüzden çocuklar için de sonunda işler yoluna girerse çok iyi olur." açıklamasını yaptı.