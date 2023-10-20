Ajda Pekkan sosyal medya hesabından paylaştı! "Arap-İsrail savaşları ile başlayıp..."

Hamas'a bağlı El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye başlattığı bombardıman sürüyor. Son olarak İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500'e yakın kişi, hayatını kaybetti.

Hastanenin bombalanmasının ardından ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu. Süperstar olarak anılan Ajda Pekkan süren savaşa dair bir paylaşımda bulundu.

"Arap-İsrail savaşları ile başlayıp yarım asırdır devam eden, artık barış huzur gelsin diye umut ederken daha da dozu artan şiddete, katliama lanet olsun diyorum çaresizce…" diyen Ajda Pekkan paylaşımın devamında şunları yazdı:

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

"Doğduğu topraklar kaderi olan milyonlarca çaresiz mazlum adına, bu işleri bu noktaya getiren, hırsları ve çıkarları uğruna, müdahale edecek gücü olup da sessiz ve kayıtsız kalan insanlığa lanet olsun diyorum. Çok üzgünüm, haberleri izlerken kalbim sıkışıyor, üzülmekten yorgun düşer ya insan işte tam böyle hissediyorum. Filistin’de yaşananlar kabul edilemez, dünyanın gözü önünde yapılan kıyım ve hatta soykırım hazmedilecek gibi değil. Üzülmekten, kınamaktan lanetlemekten başka elimizden bir şey gelmemesi daha da ağır bir üzüntü… Tüm günahsız mazlumların Allah yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla, onlara bu acıları bu hayatı layık gören insan müsveddeleri elbette insanlık tarihinin kara lekesi olarak tarih sayfalarında yerini alacaktır."





