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Ak Parti 28. Dönem Milletvekili isim listesi gündemde! İşte AK Parti'den aday olan ünlü isimler

09.04.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim öncesi parti listelerinde sona gelindi. CHP listelerinden sonra AK Parti listeleri de sosyal medyada gündem oldu. AK Parti'den aday olan ünlü isimler dikkat çekti.

Ak Parti 28. Dönem Milletvekili isim listesi gündemde! İşte AK Parti'den aday olan ünlü isimler

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde partilerin milletvekilleri adayları merak konusu oldu.

Ak Parti 28. Dönem Milletvekili isim listesi de sosyal medyada gündemdeydi. Sosyal medyada CHP'de listeye giremeyen ünlü isimler kadar AK Parti'de listede yer alan ünlü isimler de gündem oldu.

CHP listelerinde yer almayan ünlü isimler CHP listelerinde yer almayan ünlü isimler

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Manisa 1. sıradan Payitaht Abdulhamid'in Tahsin Paşa'sı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ve İstanbul 3. bölgeden müzisyen Yücel Arzen AK Parti listelerinde yer aldı.

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