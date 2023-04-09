Ak Parti 28. Dönem Milletvekili isim listesi gündemde! İşte AK Parti'den aday olan ünlü isimler

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde partilerin milletvekilleri adayları merak konusu oldu.

Ak Parti 28. Dönem Milletvekili isim listesi de sosyal medyada gündemdeydi. Sosyal medyada CHP'de listeye giremeyen ünlü isimler kadar AK Parti'de listede yer alan ünlü isimler de gündem oldu.

Manisa 1. sıradan Payitaht Abdulhamid'in Tahsin Paşa'sı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ve İstanbul 3. bölgeden müzisyen Yücel Arzen AK Parti listelerinde yer aldı.



