AK Parti Aydın’dan, 3 isme suç duyurusu

AK Parti Teşkilatı aralarında Aydın’ın da bulunduğu 81 ilde eş zamanlı olarak İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı’nın darbe, CHP’li Fikri Sağlar’ın ise başörtüsüne yönelik açıklamalarının ardından AK Parti cephesinden tepkiler gelmeye devam ederken, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, beraberindeki heyet ile birlikte suç duyurusunda bulundu. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen program kapsamında Aydın Adliyesi’ne gelen AK Parti Aydın Teşkilatı, 3 isim hakkında suç duyurusunda bulunurken konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen; “AK Parti Aydın İl Teşkilatını temsilen Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ başlığını taşıyan 1216’ncı maddesine istinaden Cumhuriyet Savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk” dedi.

“Faşist zihniyet ile mücadelemiz devam edecek”

Faşist zihniyetler ile mücadelede kararlı olduklarının altını çizen Özmen; “Yakın tarihte 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a kadar uzanan nice acı hatıraları hala hafızasında canlı olan milletimiz, faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde, ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının partimiz vasıtasıyla gerçekleştirilebilmesini sağlamıştır. AK Parti olarak en büyük gururumuz ve mutluluğumuz, bu büyük atılımda milletimizin temsilcisi olarak mücadele safının en önünde yer alıyor olmaktır. 2023 hedeflerinde somutlaşan büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası gayretlerimizi, inşallah, zaferle neticelendireceğiz. Tabii bu süreçte, eski Türkiye’de kaldığını ümit ettiğimiz faşist zihniyetin, bulduğu her fırsatta adeta hortlamasının yol açtığı tedirginliği de hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

“CHP’nin faşist yüzü bir kez daha görünmüştür”

CHP’li Fikri Sağlar’ın CHP’nin faşist yüzünü bir kez daha ortaya çıkardığını ifade eden Özmen; “Kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan Meclis’in mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız. Sağlar, CHP’nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Bu örneklerden biri, CHP’nin resmi yayın organı olan bir televizyon kanalında “başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağını ve adil yargılama yapamayacağını” söyleyen, eski milletvekili ve bakan Fikri Sağlar’ın ortaya koyduğu tavırdır. Türkiye’nin artık geride bırakmış olması gereken, büyük acıların çekildiği ve bedellerin ödendiği bir meseleyi yeniden gündeme getiren bu kişi, CHP’nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir” dedi.

“Darbe sevdaları belli oldu”

Gazeteci Can Ataklı ve Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ’un da açıklamalarını eleştiren Özmen; “Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlikelidir. Aynı şekilde, Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ’un, 27 Mayıs darbesinin, şayet rahmetli Menderes erken seçim kararını ilan etseydi olmayabileceği, böyle bir durumda da iktidarın zaten CHP’ye geçeceği yönündeki açıklamaları, zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir” dedi.

“Tepki vermeye davet ediyoruz”

Siyasetin her zaman darbelerle kesintiye uğratıldığını belirten Özmen, tüm siyasi partilere de çağrıda bulunarak, “Sadece bu üç örnek dahi, Türkiye’nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin, vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir. Demokrasi tarihimiz de siyaset darbelerle her dönem inkitaya uğratılmıştır. Bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele süreci devam ederken, bu tür söylemlerin ve yaklaşımların, kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır. Türkiye’nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak biz de, yapılan bu saldırıları; demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz” dedi.