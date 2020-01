AK Parti Balıkesir il yönetimi belirlendi

AK Parti’de bir şey değişmez o da dava adamlığıdır

AK Parti Balıkesir İl ve İlçe kadrolarında bugüne kadar görev yapan, emek veren tüm partililere ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirten Başkan Başaran “Bu bir bayrak yarışıdır ve bize verilen görev de bayrağı daha yukarılara taşımaktır. AK Parti dinamik bir yapıdır. Yeni görev alacak, görev değişikliği yapılacak kardeşlerimiz bu dinamizmin birer parçasıdır. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. AK Parti’de sadece görev değişikliği olur ama AK Parti’de bir şey değişmez o da dava adamlığıdır. Yeni oluşacak yönetim kurulumuzla birlikte bir an evvel çalışmalara başlayarak, devraldığımız bayrağı üyelerimizle birlikte daha ilerilere taşıyacağımızı yürekten inanıyorum. Biz Balıkesir teşkilatı olarak “Öznesi Balıkesir olan her konunun tarafı ve takipçisi olacağız”. Bu bizim çalışma anlayışımızın ana ekseni olacaktır, Balıkesir’imizi kucaklayacak, ilimizin her kesimine hitap edecek ve partimiz adına kamuoyu beklentilerini de karşılayabilecek bir yönetim listesi oluşturduk. İl Başkanı olarak yönetim kurulu üyesi dava arkadaşlarımı en samimi duygularımla kutluyor; yeni yönetim kurulumuzun ilimize ve partimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Allah mahcup etmesin” dedi.