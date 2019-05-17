AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel'in zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

25 Eylül 2017 yılında Meclis'teki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep 27. Dönem Milletvekili Abdulkadir Yüksel’in oğlu AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi'nde yaptırılan babasının adının verildiği caminin açılışında gözyaşlarını tutamadı.

Yüksel konuşmak için kürsüye çıktığında duygusal anlar yaşandı. Kelimeler boğazına düğümlenen Yüksel, gözyaşlarına hakim olamadı.

Abdulkadir Yüksel ile kısa zamanda çok güzel dostlukları olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Abdulkadir Yüksel, Allah rahmet eylesin çok değerli bir kardeşimizdi. Beraber hacca gitmiştim. Hac arkadaşımdı. Buradaki bütün sevaplardan inşallah kendisi de hissedar olacak. Bu Mavikent'te yapılan ikinci camimiz inşallah sayıları daha da artacak. Camimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Milletvekili Müslüm Yüksel babasının bu dünyada hoş bir sada bıraktığına inandıklarını belirterek, inşallah babasının isminin bu camide sonsuza dek yaşayacağını ifade etti. Yüksel gözyaşlarını tutamayarak daha fazla konuşamadı.