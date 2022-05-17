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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan "millet bahçesi" açıklaması:

17.05.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi) Kemal Bey ve ekibi ne yaparsa yapsın, İstanbul'un Central Park'ı olacak bu proje hayata geçecek ve tüm milletimizin hizmetine sunulacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine ilişkin, "Kemal Bey ve ekibi ne yaparsa yapsın, İstanbul'un Central Park'ı olacak bu proje hayata geçecek ve tüm milletimizin hizmetine sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Dağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin provokasyon politikasına Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesi konusunda devam ettiğini" kaydetti.

İstanbul Havalimanı'nın 29 Ekim 2018'de faaliyete alındıktan sonra bugün dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olduğunu belirten Dağ, Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yere ise Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin yapılacağını söyledi.

Bu kararın, Türkiye'nin, Avrupa'da ve dünyada 5,5 milyar fidan ile en çok ağaçlandırma yapan ülkelerden biri olmasını sağlayan çevreci anlayışlarının göstergesi olduğunu ifade eden Dağ, alanda millet bahçesinin yanı sıra gençlerin bilimsel çalışmalarına ev sahipliği yapılacak sosyal donatı alanlarına da yer verileceğini ve bölgenin toplanma alanı mahiyeti kazanacağını aktardı.

Burada herhangi bir yapılaşma veya imara kesinlikle izin verilmeyeceğinin altını çizen Dağ, Kılıçdaroğlu'nun 2018'de katıldığı bir televizyon programında "Millet Bahçesi projesi bizim projemizdir" dediğini hatırlattı.

Bu açıklamanın, Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılması hususunda kendilerinin de bir düşüncelerinin olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Dağ, "Bugün ise takınılan tavır tamamen çelişkilidir ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde dozunu artırmaya çalıştığı ama beceremediği kaos sevdalısı politikaların devamı niteliğindedir." dedi.

Hamza Dağ, şöyle devam etti:

"Kemal Bey ve ekibi ne yaparsa yapsın, İstanbul'un Central Park'ı olacak bu proje hayata geçecek ve öncelikle İstanbulluların ve tüm milletimizin hizmetine sunulacaktır. Eğer CHP, çevreyi savunan bir irade göstermek istiyorsa, İstanbul'da kesilen 112 çınar ağacının, İzmir'de son 3 yılda kesilen 2 bine yakın tescilli palmiyenin, Mudanya'da katledilen yüzlerce zeytin ağacının ve birçok CHP'li belediyenin kestiği ağaçların hesabını kendi belediye başkanlarına sorabilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu siyaset anlayışına kesinlikle prim vermeyecek ve milletimizin ihtiyaçları için çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Maalesef Kemal Bey'in kafası karışık. Kendi iradesiyle hareket etmediği için dün faydalı gördüğü bir işin bugün zararlı olduğunu iddia edebiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çark politikası kendi örgütünü bile bezdirmiş olacak ki bugün CHP İstanbul İl Başkanlığının Millet Bahçesi önündeki basın açıklamasına sadece 750 kişi katılmıştır. Bu tablo Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatında bile inandırıcılığının kalmadığının göstergesidir. Kendilerine çağrımdır, gelin bir kez olsun doğrunun ve olması gerekenin yanında olun, dikkat çekmek için itiraz etme anlayışınızla kendinizi daha fazla komik duruma düşürmeyin."

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