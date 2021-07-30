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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milas'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

30.07.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milas'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milas ilçesinde çıkan orman yangınları bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yıldırım, ilk olarak Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda çıkan ve ekiplerce kontrol altına alınan alanda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını alanına geçen Yıldırım, burada soğutma çalışmalarını yürüten ekiplerle bir süre görüştü, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Yıldırım daha sonra beraberindekilerle bölgeden ayrıldı.

Binali Yıldırım'a, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik'in de aralarında olduğu heyet eşlik etti.

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