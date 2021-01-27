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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Vali Memiş’e ziyaret

27.01.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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AK Parti 7.

AK Parti 7. Olağan Erzurum İl Kongresine katılmak üzere Erzurum’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof.Dr. Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.
AK Parti 7. Olağan Erzurum İl Kongresinin ardından Erzurum Valiliği’ne geçen AK Parti Genel Başkanvekili Prof.Dr. Numan Kurtulmuş şeref defterini imzaladı. Kurtulmuş’u Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri karşıladı.
Erzurum Valisi Okay Memiş tarafından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a Oltu taşı tespih hediye edildi. Kurtulmuş, Valiliğin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

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