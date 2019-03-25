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AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu'na Bangkok'ta şok! Tam 560 bin liralık...

okan.akin okan.akin
HABER  | 25.03.2019 22:26 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, milli sporcularla birlikte dünya şampiyonası için gittiği Bangkok'taki havalimanında, kendisi için özel olarak üretilen ve manevi değeri bulunan saatinin çalındığını duyurdu. Saatin dünyada sadece 100 tane üretildiği ve değerinin 560 bin TL olduğu öğrenildi.

AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu'na Bangkok'ta şok! Tam 560 bin liralık...

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 12-20 Mart tarihleri arasında düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılan milli sporcularla birlikte giden AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, havalimanında üzücü bir olay yaşadı. Kenan Sofuoğlu, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü bir firma tarafından kendisi için özel olarak üretilen ve dünyada sadece 100 tane bulunduğunu belirttiği manevi değeri yüksek olan saatinin çalındığını bildirdi.

SOFU

Saatinin fotoğrafını da paylaşan Sofuoğlu altına ise "ÇALINDI !! Bu H... özel üretim ve dünyada sadece 100 tane var bu da 1. H... Turkey benim için özel üretmişti ama geçen hafta Bangkok Havalimanı’nda çalındı!!! Umarım H... bulmam için bana yardım eder” ifadelerine yer vererek firmadan destek istediğini belirtti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kenan sofuoğlu Bangkok soygun

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Nasıl bir yaşam, bir yanda varlık kuyruğunda Ayşe teyzem, bir yanda saati çalınan gariban motorcu arkadaş. Hep garibana oluyor olan zaten.
eee nedemişler kul hakkı yimicennn kardaş
iyi olmuş.
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