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AK Parti MKYK toplandı

29.12.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.

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