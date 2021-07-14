YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı

14.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.30'da başladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
95 milyon yıllık keşif! Yeni bir cins olduğu düşünülüyor95 milyon yıllık keşif! Yeni bir cins olduğu düşünülüyor
PARTNER"Şanssız bir açıklama""Şanssız bir açıklama"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını duyurduCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını duyurdu

Ankara Namaz Vakitleri 14 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:24
Yatsı
22:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Çarşamba

Boncuk Eczanesi
Cankaya
Cadde Park Eczanesi
Cankaya
Candaş Eczanesi
Cankaya
Dikmen Merkez Eczanesi
Cankaya
Kardeşler Eczanesi
Cankaya
Kule Eczanesi
Cankaya
Taşkent Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.